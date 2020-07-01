احذري.. هذا ما يحدث لجسمك عندما ترتدين "الليجن" كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"الليجن" قطعة أساسية في دولاب المرأة، خاصة ذو الشخصية الرياضية والتي تتمتع بقوام ممشوق، إذ يمكنك ارتدائه في صالة الألعاب الرياضية، أو أثناء دروس اليوجا، أو كقطعة تكميلية لإطلالتك.

وفي التقرير، نستعرض ما يحدث لجسمك عند ارتدائه كل يوم، وفق ما أوضح وقع the list.

- الإصابة بعدوى فطرية

إذا كان الليجن مصنوع من خامات غير قابلة لامتصاص العرق وغير مريحة، فإنه عند ارتدائه أثناء التمرينات الرياضية، يمكن أن يتسبب في عدوى فطرية، وذلك لزيادة إفراز العرق ويصبح الجسم رطب ومكان خصب لنمو الفطريات.

- الشعور بالحكة

نتيجة لالتصاقه القوي للجسم ولضيقه، أثناء الحركة يحدث احتكاك يتولد عنه طفح جلدي وكدمات والشعور بالحكة، نتيجة لحساسية الجسم لبعض الألياف الصناعية، أو بسبب جفاف الجلد عموماً، لذا يجب عليكِ استخدام مرطبات للجسم بشكل دوري لتجنب ذلك، واستخدام ليجنز من القطن أو النايلون، لقدرتهم على امتصاص العرق وحماية الجلد، والسماح بمرور الهواء وتنفس البشرة.

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- تعزيز الدورة الدموية

يمكن للسيدات الحوامل ارتداء الليجن، لأنه يعزز نشاط الدورة الدموية بالجسم، ويقلل من خطر جلطات الدم، ويعمل على تقليل الالتهابات والألم، ولكن يجب اختيار خامته بعناية ويكون مريح للبشرة والجلد.

- المرونة في ممارسة تمارين اليوجا

إذا كنتِ ترتدين ليجن مصنوع من قماش مرن، فبذلك تصبحين قادرة على ممارسة تمارين اليوجا بكل سهولة ومرونة، وتشعرين بكل حركة تقومين بها.

- عدم غسل الليجن بعد كل مرة يعرضك لمشكلات صحية

إن أكبر تلوث يمكن أن يحدث على الملابس هو البكتيريا التي تأتي بشكل طبيعي من الجسم واحد نتيجة التعرق، فإنه يجب عليكِ غسله قبل ارتدائه مرة أخرى لتجنب الجراثيم والفطريات.