لمتبعي الدايت.. 4 أطعمة يمكن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتمد متبعو الدايت تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مثل الخضروات، و يبتعدون عن تناول الكثير من الأطعمة مثل النشويات والدهون، اعتقادًا منهم أنها تسبب زيادة الوزن، على الرغم من مدى فوائدها على الصحة العامة خاصة أثناء الرجيم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.

وللتعرف على الأطعمة التي يهمل البعض تناولها اضغط هنا.