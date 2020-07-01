10 أنواع من الأطعمة حافظ على تناولها يوميا.. فوائدها مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول أنواع محددة من الأطعمة، وتجاهل أنواع أخرى، بالرغم من فوائدها وقيمتها الغذائية العالية.

لذا نورد لكم قائمة بأبرز الأطعمة التي يجب تناولها يوميا للاستفادة من فوائدها وقيمتها الغذائية، حسبما ذكر موقعا "healthline" و"eatthis".

1- الخيار:

كونه يحتفظ بكمية كبيرة من الماء، لذا فإن تقطيعه أو إضافته إلى السلطة يساعد الجسم في الترطيب وإزالة السموم، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله مثاليا لفقدان الوزن أو لتحسين الهضم بشكل عام.

2- الجزر:

من الخضروات الشعبية، وهو غني بالعناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامين ك، وأيضا يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي لها فوائد عديدة.

3- الأفوكادو:

يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه يساعد على خفض الوزن، ويمنع الإصابة بالسرطان، لذا ينصح بالمواظبة على تناوله يوميا.

4- اللوز:

ينصح بتناول 4 حبات يوميا من اللوز، لاحتوائه على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على ضبط مستويات ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وضبط مستوى الكوليسترول.

5- الحليب:

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يؤدي تناوله يوميا إلى تغذية الجسم، لاحتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا صحية تساعد على تحسين الصحة العامة والحفاظ على عمل الأمعاء بشكل صحيح، كما أنه يغذي الجسم بالبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 12، وبعض الأحماض الدهنية الرئيسية التي يحتاجها الجسم.

6- البنجر:

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، كما يتميز باحتوائه على النترات التي تقلل من ضغط الدم وتزيد من تدفق الدم إلى المخ بشكل سليم، لذا يمكن تناوله كوجبة خفيفة خلال اليوم أو إضافته إلى أطباق السلطة المختلفة.

7- الجبن:

مغذٍ بشكل لا يصدق، إذ شريحة واحدة قد تقدم نفس الكمية من العناصر الغذائية مثل كوب كامل من الحليب، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من العناصر الصحية والفيتامينات المهمة للجسم والصحة والبناء، فهو غني بالكالسيوم لتعزيز صحة العظام وكذلك الزنك والبروتين، إضافة لاحتوائه على فيتاميني "أ" و"ب 12".

8- البيض:

تناول بيضة يوميا يساهم في منع الإصابة بالمشاكل التي تتعلق بالأوعية الدموية، لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات التي تعزز صحة القلب، بالإضافة إلى احتوائه على 15 حمضا أمينيا، مثل الأرجينين واللوسين وكلاهما لهما أهمية بالغة في بناء العضلات.

9- البطاطس:

تحتوي على البوتاسيوم، والقليل من كل العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريبا، بما في ذلك فيتامين سي، بالإضافة إلى أنها تجعل المعدة ممتلئة لفترات طويلة، حيث حللت إحدى الدراسات 38 طعاما ووجدت أن البطاطس المسلوقة كانت الأكثر ملء في المعدة.

10- الشوكولاتة الداكنة:

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمغنيسيوم وتعمل كواحدة من أقوى مصادر مضادات الأكسدة.