غير الرعاية الطبية.. هذه المهن تسبب خطرا لأصحابها في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، في مختلف بلاد العالم، ومع إجراءات الفتح والعودة إلى العمل، يزداد خطر الإصابة بالوباء، خاصة أن هناك وظائف تهددك بالعدوى بسبب الاختلاط والقرب من الآخرين، ولهذا طالبت الحكومة ووزارة الصحة والسكان بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي تحميك من هذا الوباء.

وفيما يلي، نستعرض لكم بعض الوظائف التي تجعلك في خطر بسبب فيروس كورونا، وفقا لموقع "eatthis".

وفقا لدراسات أجريت في إنجلترا، تم تسجيل 4،761 حالة وفاة بالفيروس، ما يقرب من الثلثين بين الرجال (3122 حالة وفاة)، وكان معدل الوفيات حسب العمر (19.1) أعلى عند الرجال، مقارنة بـ 9.7 وفاة لكل 100.000 امرأة.

وبحسب النتائج التي توصلوا إليها، فإن الرجال الذين يعملون في بعض المهن حققوا أعلى معدل للوفيات بنسبة 39.7 حالة وفاة لكل 100.000 رجل.

وثبت أن 17 مهنة لديها معدل وفيات متزايد للرجال، وسجل حراس الأمن أعلى معدل، حيث بلغ 74.0 حالة وفاة لكل 100.000، وشملت أيضا عمال البناء، وعمال النظافة، وسائقي سيارات الأجرة والسائقين (65.3 حالة وفاة لكل 100000)، وسائقي الحافلات (44.2 حالة وفاة لكل 100.000)، والطهاة (56.8 حالة وفاة لكل 100.000)، ومساعدو المبيعات والتجزئة (34.2 حالة وفاة لكل 100.000).

بالنسبة للنساء، كانت أربع مهن فقط معرضة بمثابة خطر بسبب فيروس كورونا، وهي مصففي الشعر (31 حالة وفاة لكل 100000)، والعاملين في المتاجر (15.7 حالة وفاة لكل 100.000) والمهن الحكومية (23.4 حالة وفاة لكل 100.000 امرأة)، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية.

الرعاية الاجتماعية أكثر خطرا

واحدة من أخطر الوظائف لكلا الجنسين، بالنسبة للرجال العاملين في المجال ومقدمي الرعاية المنزلية، كان معدل الوفيات 50.1 لكل 100.000، في حين كان معدل النساء 19.1 حالة وفاة لكل 100.000.

ومن بين مهن الرعاية الصحية ككل (مثل الأطباء والممرضات) فإن الرجال الذين يعانون من معدلات وفاة أعلى وتشمل (30.4 حالة وفاة لكل 100،000 رجل)، أما الممرضات فالمعدلات مرتفعة بين الجنسين (50.4 حالة وفاة لكل 100.000 رجل، و15.3 حالة وفاة لكل 100.000 امرأة).

نصائح للوقاية

على من يعمل في هذه المهن أن يلتزم بهذه النصائح:

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- نظف يديك باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلول كحولي لتعقيم اليدين.

- احرص على ارتداء واقي الوجه.

- ابتعد مسافةً آمنة عن أي شخص.

- لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

- احرص على تغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

- على السائق تعقيم سيارته، وعلى مساعدي المبيعات تعقيم كل شيء معهم باستمرار وكذلك حراس الأمن عدم مصافحة أي شخص والتعقيم فورا بعد كل تفتيش.

- على الطهاة تعقيم كل الأدوات التي يستخدموها وغسل اليدين باستمرار، والاهتمام بنظافة الطعام.

- على مصففي الشعر الالتزام بارتداء قفازات وتعقيم اليدين جيدا والأدوات، وعدم التحدث مع العملاء عند اقتراب الأنفاس، التحدث مع كل شخص كي يحضر معداته الخاصة به من مقص وملقاط وفرشة الشعر ومناديل ومعقمات، وتعقيم المكان عدة مرات في اليوم، خاصة المقابض والأبواب والكراسي.

- أما العاملين في المتاجر، عليهم الوقوف على بعد مترين من أي شخص، وتنظيف عربات التسوق وكل شيء في المتجر، والتعقيم باستمرار لليدين.

- على العاملين بالمهن الحكومية، تطبيق التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين باستمرار، وتطهير المكاتب باستمرار وعدم لمس مقابض الأبواب باليد وتطهيرها أيضا.

- أما العاملين بمجال الرعاية الاجتماعية عليهم الالتزام بتعقيم اليدين باستمرار وارتداء قناع الوجه وقفازات اليد، وعدم الاقتراب من الأشخاص الذين تتعامل معهم بشكل مبالغ فيه، وتطهير كل الأدوات وغسل اليدين بشكل مستمر.