6 أنواع من التوابل الأكثر فائدة لأجسامنا.. بعضها يعزز المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تناول طعام صحي بقيم غذائية متكاملة، أمر ليس من السهل تحقيقه في كثير من الأحيان، ربما يكون الطعام من مصد موثوق به، ولكن ما يُضاف إليه قد يزيد من قيمته الغذائية أو ينقصها ويجعله عديم الفائدة.

والتوابل تُعد جزءاً أساسياً لطهي أي وجبة، لذا نستعرض أكثر الأنواع فائدة لأجسامنا، حسبما أفاد موقع the list .

الزنجبيل

عنصر أساسي في المطبخ الآسيوي والهندي، ويستخدم أيضاً في الأغراض الطبية، كعلاج الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي، والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

يمكن إضافته للشوربة والأرز، أو أطباق اللحوم الأخرى دون إضافة سعرات حرارية إضافية، كما يمكن تناوله كمشروب بإضافته للماء الساخن والعسل والليمون.

الكركم

يعتبر الكركم كالمكملات الغذائية الأكثر فعالية، لما له من فوائد مذهلة، حيث يستخدم لعلاج أمراض الكبد والدودة الحلقية، ومضاد للالتهاب الطبيعية، وتعزيز فاعلية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان وتقليص الأورام.

يمكن إضافته للشورة والأرز، أو الأطباق الجانبية كالخضار.

الثوم البودر

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الثوم غني بالألياف والمغنيسيوم وفيتاميني B6 وC، كما أنه له قدرة على تعزيز الجهاز المناعي، وتقليل خطر الإصابة بالبرد والأنفلونزا.

وهو واحد من مكونات الطبخ الأكثر شعبية، وتستخدم في كل شيء من صلصة المكرونة لشرائح اللحم والدجاج، وعدد كبير من الخضروات المطهية.

القرفة

غنية بمضادات الأكسدة، وتعلم على خفض الكوليسترول بالدم، وتنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من خطر الإصابة بألزهايمر.

روزماري "إكليل الجبل"

روزماري هو عشب يرتبط ارتباطا وثيقا بالنعناع، ويستخدم للحد من آلام العضلات وتعزيز الجهاز المناعي، ويساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

يضاف إلى تتبيلة الدجاج واللحم وكذلك عند طهي بعض الخضروات.

مسحوق الفلفل الحار "الشطة"

مصنوعة من الفلفل الحار، فالشطة "مسحوق الفلفل الحار"، تعد مصدر كبير من فيتامين (أ) وجيم، تقلل من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب، كما أنها تحفز أيضا إفراز هرمون الاندورفين، الذي يعمل كمخدر طبيعي للآلام.