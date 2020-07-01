"الصحة" تقدم أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز وتحسن الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبحث الطلاب دوما على الأغذية التي تساعدهم على التركيز وتحسن الذاكرة خلال فترة الامتحانات، لذا قدمت وزارة الصحة عبر "فيسبوك" مجموعة من تلك الأطعمة.

- تناول إفطار خفيف ومتوازن يقلل من الشعور بالإرهاق، ويمد المخ بالطاقة اللازمة قبل الإمتحان، يكفي طبق من البليلة أو ساندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة.

- شرب فنجان من القهوة أو الشاي قبل الإمتحان، يساعد على زيادة الانتباه والتركيز، لاحتوائه على مادة الكافيين.

- عدم الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين، لأنها تسبب التوتر والأرق، يكفي فنجان أو اثنين من القهوة أو الشاي يومياً.

- الحرص على تناول مصادر متنوعة من النشويات التي تحافظ على مستوى السكر بالدم وتحسن أداء المخ، كالبليلة، والخبز، والبطاطس، والأرز، والمكرونة.

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- الأسماك من مصادر الأوميجا 3، التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية، لذلك تناول السمك مرتين أسبوعياً.

- يحتوي عصير البرتقال على فيتامين سي الذي يعد من مضادات الأكسدة، ويحسن أداء الجهاز المناعي، كما أنه يقلل من التوتر بشكل عام، ويحتوي على السكر الطبيعي الذي يُعد غذاء ووقود للمخ.

ومن العصائر الغنية بفيتامين سي أيضاً الفراولة، والكيوي، والليمون.

- الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 75% كاكاو غنية بمضادات الأكسدة، التي تحسن من أداء الجهاز العصبي والمخ، كما أنها ترفع من مستوى السيروتونين الذي يحسن المزاج ويقلل التوتر.

- الكاموميل من الأعشاب الطبيعية التي تقلل التوتر وتساعد على النوم، تناول فنجان مغلي من الكاموميل قبل النوم، لتنعم بنوم هادئ يساعدك على التركيز والتذكر.

- الجفاف وقلة شرب الماء من مسببات التوتر وضعف التركيز، لذلك يجب أن يحرص كل طالب على شرب كوب من الماء كل ساعة أثناء المذاكرة، ليحميه من الجفاف الذي يؤثر على أداءه.