قصة كمامة مصنوعة من البردي.. بـ25 جنيها والهدف تنشيط السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

رغم كل المعاناة التي يعيشها العالم في الفترة الأخيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وزيادة حالات الوفاة واتفاع الإصابات بين المواطنين، إلا أن الأزمات دائما ما يتخللها إنجازات، حيث استطاع أحد المواطنين المصريين استغلال أزمة الوباء، في تنشيط السياحة.

سعيد وزيري أحد المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر، نجح في ابتكار فكرة مميزة لدعم السياحة، وفي نفس الوقت تحارب فيروس كورونا، بعدما أقدم على تصنيع كمامات من نبات البردي، لمواجهة "كوفيد19".

"الخليج 365" حرص على التواصل مع صاحب الفكرة المميزة، ليكشف لنا كواليس الابتكار، ومميزات الكمامة وكيف وصل إلى هذا الأمر.

يقول سعيد وزيري، إن فكرة تصميم الكمامات جاءت عندما رأى أن نادي برشلونة قام بإنتاج واقي وجه للاعبين والإداريين وكل أعضاء الفريق لمواجهة فيروس كورونا: "الفكرة جاءت بعد رؤية كمامات للاعبي برشلونة بلون الفريق، فتحدثت مع نفسي، لماذا لا أستغل مهنتي كمرشد سياحي وأثري، ليه معملش حاجة تخدم مجالي وتدعم السياحة ويتكلموا عليها في الخارج".

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وعن ردود الفعل، أضاف "سعيد": "الفكرة لاقت رواجا كبيرا ما يدل على أنها جيدة، خاصة أنني تلقيت طلبات كثيرة من زملاء ومرشدين، رغبة منهم في الحصول على هذه الكمامات، بعدما قمت بنشر الصور عبر الفيسبوك".

وانتقل "سعيد" للحديث عن منتجات أخرى قام بصناعتها، حيث أضاف: "قمت من قبل بصناعة أحزمة بنبات البردي وكابات وأحذية وأشياء أخرى وصلت إلى المواطنين في الدنمارك وألمانيا".

وعن واقي الوجه، واصل حديثه: الكمامة تراعي المعايير التي حددتها وزارة الصحة حيث تحتوي على مادة الفزلين في البطانة الداخلية".

وعن سعر الكمامة، اختتم المرشد السياحي حديثه: "سعر الواحدة منها بـ25 جنيها وذلك بسبب التطريز ونوع القماش والتعقيم الداخلي بها، والطلب كثير عليها فهناك من يطلب 5 أو 6، بينما زملاء لي ممن يعملون في المتحف يطلبون حوالي 12 كمامة".