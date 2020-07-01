راندا رياض زوجة الشرنوبي تنشر صورا جديدة بفستان الزفاف: ملكة عصرية

لايف ستايل
نشرت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام وزوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورًا جديدة ترصد لحظات استعدادها للزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأطلت العروس بمكياج سموكي ترابي، وفستان بأكمام شفافة ومنقوش، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد، والذي صممته أثناء تواجدها في لبنان، قبل أزمة فيروس كورونا.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور المنشورة، وحصدت المئات من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، والتي كان منها "جميلة جدًا يا مدام شرنوبي"، و"إطلالة ملائكة".
وحرص مصمم الأزياء اللبناني على التعليق، قائلًا باللغة الإنجليزية: "ملكة عصرية".
واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، الشهر الماضي.
والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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