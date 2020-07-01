مايا مرسي توجه بسرعة تقديم الدعم القانوني لضحية المطرية الملقاة من النافذة

علاقات و مجتمع

تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أمس، شكوى من والد السيدة شروق الحسيني، ضحيه المطرية، والذي أسقطها زوجها من نافذه شقتهم بالدور الخامس؛ بعد شجار طويل بينهم وتعديه عليها بالضرب المبرح؛ وانتهى الأمر بسقوطها أرضًا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن أسفها الشديد لمثل هذه النوعية من الجرائم؛ التي لم نعتاد عليها في مجتمعنا، والتى نُزعت منها صفة الإنسانية والرحمة.

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ووجهت مايا مرسي بسرعة تقديم العون والمساعدة بأنواع الدعم القانوني كافة للضحية، حتى يأخذ العدل مجراه من تلك الجريمة البشعة.

وأحال مكتب الشكاوى شروق الحسيني إلى إحدى المحامين المتطوعين بالمجلس القومي للمرأة، لمباشرة الاجراءات كافة، وأخذ التدابير التي تمكنها من أخد جميع الحقوق الصالحة للضحية، عن طريق تفويض المحامية بمباشرة المحضر الذي حرر بقسم المطرية، حتى الانتهاء بصدور حكم على المتهم الذي فعل ذلك.

كما فوضت المحامية في رفع قرار تسليم صغير للضحية، حتى تطمئن على أولادها.

جدير بالذكر أنه انتشر فيديو للسيدة شروق الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظه سقوطها من شقتها بالدور الخامس، والتى رصدتها كاميرات المراقبة بإحدى المحلات التجارية، بالقرب من منزلها.

وأسفرت التقارير الطبية عن وجود قطع بالحبل الشوكي، وهتك بالكبد والكلى نتيجة السقوط، ولم يكتف أهل الجاني بما حدث لها؛ فأخذوا أولادها ومنعوها من رؤيتهم إلا إذا تنازلت عن المحضر الذى حرر ضد زوجها.