لايف ستايل

وصفة سهلة لعمل الكوسة باللحمة المفرومة في المنزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مطبخ

كوسة باللحمة المفرومة

صينية الكوسة باللحمة المفرومة من الوصفات السهلة، التي يمكن تحضيرها سريعا في المنزل، وسط بحث بعض ربات البيوت عن الطريقة الأصلية لإعدادها، للاستمتاع بمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات تحضير صينية الكوسة باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكوسة باللحمة المفرومة

لحمة مفرومة

كوسة

ثوم 

بصل 

سمن

قرفة مطحونة

Advertisements

فلفل أسود

زنجبيل بودرة 

عصير طماطم

ملح 

طريقة تحضير الكوسة باللحمة المفرومة

- خلط اللحم مع البصل في طاسة بها سمن.

- إضافة الملح والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود مع اللحم.

- خلط الكوسة المقطعة مع عصير الطماطم.

- إضافة الثوم المفروم قرب تمام النضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفة سهلة لعمل الكوسة باللحمة المفرومة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا