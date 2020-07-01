وصفة سهلة لعمل الكوسة باللحمة المفرومة في المنزل

مطبخ

صينية الكوسة باللحمة المفرومة من الوصفات السهلة، التي يمكن تحضيرها سريعا في المنزل، وسط بحث بعض ربات البيوت عن الطريقة الأصلية لإعدادها، للاستمتاع بمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات تحضير صينية الكوسة باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكوسة باللحمة المفرومة

لحمة مفرومة

كوسة

ثوم

بصل

سمن

قرفة مطحونة

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فلفل أسود

زنجبيل بودرة

عصير طماطم

ملح

طريقة تحضير الكوسة باللحمة المفرومة

- خلط اللحم مع البصل في طاسة بها سمن.

- إضافة الملح والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود مع اللحم.

- خلط الكوسة المقطعة مع عصير الطماطم.

- إضافة الثوم المفروم قرب تمام النضج.