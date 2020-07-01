جدها قدوتها وتحب الرسم.. معلومات عن "حفيدة الزعيم" هالة عادل إمام

علاقات و مجتمع

أصبحت هالة حفيدة عادل إمام متصدرة على "الشوسيال ميديا"، بظهورها المتكرر وحديثها عن جدها الزعيم الكبير عادل إمام، وآخر تلك المواقف هو ظهورها على "تيك توك"، تقلده في مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين.

ويقدم موقع "هن"، معلومات عن هالة مقبل.

- هي ابنة سارة عادل إمام.

- تبلغ من العمر 13 عاما.

- وجهت له رسالة مؤثرة في عيد ميلاده الماضي، وثقت بها أول ظهور لها على "السووشيال ميديا"، وقالت في رسالتها، "إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا ‏يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي".‏

- هالة تحب الرسم والفن التشكيلي.

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- بدأت في الاهتمام بموهبتها وهي في عمر 8 سنوات.

- قالت إن جدها يشجعها دوما على الرسم والفن.

- عادل إمام هو أول داعميها وأول من يرى لوحاتها التي ترسمها.

- هالة لا تفكر في التمثيل وإنما تفضل الفن التشكيلي.

- تريد أن تصبح رسامة عندما تكبر.

- رسم سعاد حسني كان من أكثر ما أسعدها بموهبتها.

- حلمت بمقابلة الفنان مصري الأصل مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين، وتحققت الأمنية بمقابلته في مصر عندما جاء لحضور مهرجان الجونة 2019.