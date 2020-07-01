تعرف على المزايا العملية للحذاء القماشي

القاهرة – لايف ستايل
تقدم الموضة في هذا الموسم أكسسوارا صيفيا رائعا لسكان الدول الحارة يشكل منافسا شرسا للصندل. حذاء مستوحى من حقول الفلاحين إذ انه مصنوع من القماش والقش او من الالياف الصناعية التي تحاكي القش بشكلها. وسنرى هذا النوع من الاحذية يخضع للتعديل والتطوير، لكي يناسب المواسم المقبلة أي خريف وشتاء 2020/2021. إن لم تكن مقتنعا بالمزايا العملية لهذا الحذاء القماشي، فاقرأ ما يلي:
يضمن راحة قصوى في التحرك ويقدم احساسا شبيها بانتعال الصندل.
لا يتسبب بتعرق القدمين بسبب نوع القماش الذي يسمح بتسرب الهواء ويسمح بـ"تنفس" القدمين.
يمكن تنسيقه بسهولة مع سروال قصير وقميص قطني أو قميص بولو.
يمكن أيضا تنسيقه بسهولة مع سروال تشينو قطني أو سروال جينز وسترة بلايزر صيفية رقيقة، مما يجعل منه قطعة تناسب المكتب وعطلات نهاية الاسبوع او حتى الاجازات.
يتوافر وفق أشكال متمايزة، فبعضها تأتي بقصة عالية تغطي القدم وينصح به إذا كان مقاس قدمك صغيرا أما إذا كنت تنتعل مقاسا كبيرا فيمكن أن تجرب القصة المنخفضة التي تبرز القسم العلوي من القدم فتجعله يبدو أصغر بعض الشيء.
بالنسبة الى الألوان، تروج التدرجات الفاتحة كالابيض والبيج لكن ينصح أيضا باختيار النماذج الداكنة كالازرق الداكن او المخطط او ذاك المزدان بنقوش متنوعة للمسة استوائية. أيا كان خيارك، احرص على اختيار نوع جيد من هذا الحذاء لأن هناك الكثير من الانواع الرديئة التي تتسبب لاحقا بآلام في القدمين أوحتى في أسفل الظهر!
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