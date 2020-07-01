أكثر من 10 موديلات فساتين للسهرة لتستوحي منها أجمل الإطلالات

اجمل موديلات فساتين للسهرة ستضفي عليكِ الكثير من التميز والجاذبية هذا الموسم، فقد قدّمها مصمموا الأزياء بما يعكس الفخامة والرقي ، وبما يحاكي مختلف الأذواق.

كثيرة هي التصاميم التي تلفتنا في كلّ موسم، ولكن تبقى فساتين السهرات الأكثر روعة. من تلك القصيرة إلى الطويلة، مرورًا بالمكشوفة عند الكتفين، أو ذات الأكمام الطويلة، وصولًا إلى ما يبرز منحنيات الجسم... قصات رائعة خصّتكِ بها الدور في ربيع وصيف 2020، لتتألقي بإطلالة فائقة الجاذبية في المناسبات . إن كانت المناسبة لحضور حفل زفاف، أو لتلبية دعوة إلى مناسبة احتفالية، أو حتى لحفل خطوبتكِ، فأنت محظوظة جدًا، لأن التصاميم الرائجة هذا العام مذهلة جدًا. جمعت لكِ في هذا الموضوع أكثر من 10 موديلات فساتين للسهرة، فاطّلعي عليها، واكتشفي من خلالها أجمل صيحات الموضة الرائجة، واستعدي لتخطفي الأنظار بروعتكِ!

الفستان الأسود

اجمل موديلات فساتين للسهرة

لا تختلف الآراء حول الروعة التي يضفيها الفستان الأسود، فهو سيد الأناقة في السهرات والخيار المفضّل لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء. مهما مرّت المواسم، لا تبطل موضة الفستان الأسود، فاختاريه بالقصة التي تعجبكِ، بالأكمام الطويلة لإطلالة محتشمة، أو بالأكمام المنسدلة، أو من دون أكمام، بقصة طويلة أو قصيرة أو ميدي... مهما كان خياركِ، فكوني متأكّدة بأنكِ ستلفتين الأنظار بأناقتكِ بالفستان الأسود، ولكن تعرفي بداية على الملابس التي تتناسب مع كل شكل جسم، كي لا تفسدي إطلالتكِ.

فساتين بالتدرجات المعدنية

اجمل موديلات فساتين للسهرة

التدرجات المعدنية هي خيار لافت لتتميز بإطلالة جذابة ولافتة في السهرات، وقد برزت فساتين بهذه التدرجات على مختلف منصات عروض الأزياء، وبأقمشة في غاية الفخامة. وقد أطلّت في ربيع وصيف 2020 بصيحات لافتة، أبرزها البليسيه، والطيات وغيرها، وبقصات رائعة مثل الفتحة الجانبية وقصة الأميرة.

الفستان الأحمر

اجمل موديلات فساتين للسهرة

يجمع اللون الأحمر بين الرومانسية والفخامة، وهو يحافظ على مكانته في كلّ موسم، فتأتي الفساتين بمختلف تدرجاته لترافق إطلالاتكِ، مضفية عليكِ تميّزًا لا مثيل له. لا تترددي في اختيار الفستان الأحمر لحضور المناسبات المهمة، كما أنه يعد خيارًا رائعًا لتعتمديه في حفل خطوبتكِ.

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الفستان النيلي

اجمل موديلات فساتين للسهرة

يعكس اللون النيلي الملوكية والفخامة، وهو لطالما كان خيار أهم الملكات والأميرات على مرّ العصور . اختاري الفستان النيلي هذا الصيف، فقد قدمه مصممو الأزياء بتصاميم رائعة جدًا، تنوعت بين الضيقة والواسعة، وقد تزيّنت في بعض الأحيان بتفاصيل جميلة، مثل الرسومات والحبوب البراقة لمزيد من التميز.

الفستان الأبيض

اجمل موديلات فساتين للسهرة

قلة ما نجد سيدات يرتدين فساتين باللون الأبيض في المناسبات، لذا ستتميز ين بإطلالة فريدة إذا اعتمدته، ولكن لا تختاريه أبدًا لتلبية دعوات الزفاف، فهو سيفقد العروس رونقها.

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