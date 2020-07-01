دليل الرجل العربي لارتداء الصندل مع مختلف أنماط الملابس بطريقة عصرية

عادت الصنادل إلى عالم الموضة والأزياء بقوة، وأصبحت أكثر شعبية عن ذي قبل، خاصة في فصل الصيف وأيامه الحارة التي تحتاج فيها قدماك إلى التحرر من الجوارب والأحذية التي تحرمها من الهواء، لذلك إذا كنت ترتديها في مناسبات مُحددة كالشواطئ أو في صالات الألعاب الرياضية بات بإمكانك الآن ارتداؤها على نطاق أوسع حتى أنك تستطيع الذهاب بها إلى العمل، أو حضور بعض المناسبات المُهمة.

تأتي الصنادل بأشكال وألوان مختلفة، لذلك فإن تحديد كيفية ارتداء الصنادل يعتمد حقًا على أسلوبك الشخصي والإطلالة التي تريد الظهور فيها. ونظرًا إلى كثرة الخيارات المتاحة أمامك وتعدد موديلات الصنادل فإنك قد تقترف بعض الأخطاء، والتي تؤثر على مظهرك، لذلك نُقدم لك في السطور التالية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يُفضل التعامل معها باعتبارها دليل يساعدك على ارتداء الصندل مع مختلف أنماط الملابس.

مع البدلة غير المتطابقة

القاعدة الأولى التي عليك الالتزام بها عند ارتداء البدلة غير المتطابقة مع الصنادل هي تجنب ارتداء الجوارب، لاسيما الجوارب الرياضية البيضاء، وثانيًا أن تختار الصنادل بعناية شديدة وتتجنب ارتداء الشباشب مع البدلة، وكذلك يجب أن يكون الصندل من الألوان الداكنة الأسود أو البني ويُمكن ارتداء الرمادي، ولكن من الضروري أن يكون خاليا من أي رسوم أو شعارات أو أي تفاصيل مبالغ فيها. في الوقت نفسه، عندما تختار البدلة فسوف يكون عليك ارتداء سراول داكن، مع سترة مُحايدة وقميص ذي ياقة كبيرة، حتى لا تظهر في إطلالة شاذة تزعج العين.

مع الشينو

إذا أردت الظهور في إطلالة مثالية من خلال ارتداء الصنادل، فإليك طريقة بسيطة ومثالية لفعل ذلك وهي ارتداؤها مع شينو وتيشيرت، وبإمكانك التلاعب بالألوان كما تحب. سوف تظهر في إطلالة غامضة وجريئة إذا مزجت بين الألوان السوداء، الرمادية والظلال التربية، وسوف تبدو كاجوال وأنيقًا إذا ارتديت الألوان الباستيل المختلفة، أو من خلال الجمع بين السراويل الشينو والتيشيرتات مطبوعة.

مع الجينز

بإمكانك الظهور في إطلالة مثالية شديدة الأناقة عند الجمع بين السراويل الجينز والصندل، لكن ضع في اعتبارك أن الجينز الفاتح اللون لن يكون مناسبًا مع الصنادل، وكذلك فإن السراويل شديدة الطول ستكون مزعجة مع الصنادل، ويُستحسن أن تجمع مع الصنادل والسراويل الجينز تيشيرتات صيفية ملونة وخفيفة، حتى تظهر في إطلالة صيفية كاجوال مميزة.

مع ملابس السباحة

ارتداء الصنادل مع ملابس السباحة سوف يضمن لك الاستمتاع بوقتك، كما أنه أكثر أمانًا من الشباشب وغيرها من الأحذية الخفيفة، لأنه ببساطة سوف يحميك من الانزلاق ولن تفقده بسهولة كما يحدث مع غيره من القطع الأخرى، علاوة على ذلك فهو يسمح لك بحرية الانتقال والتحرك من مكان إلى آخر.

مع البنطلونات التفصيل

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بالرغم من أنه لن يكون أول حذاء تفكر في ارتدائه مع البنطلونات التفصيل، إلا أنه من السهل جدًا الجمع بين الصنادل والسراويل التي قمت بتفصيلها عن الخياط الخاص بك، ولكنك سوف تكون في حاجة إلى اختيار القطعة الصحيحة بالنسبة لكليهما. بخصوص السراويل فيفضل ارتداء القطعة ذات الساقين الأعراض، وألا يكون طويلاً فقط يصل إلى منطقة الكاحل بحيث ينتهي على بعد بوصة أو اثنين فوق الصندل. أما بخصوص الصندل فمن الأفضل اختيار تلك المربعة المصنوعة من الجلد، وينصح بأن تكون سوداء أو بنية اللون.

مع الشورتات

تحتاج قدماك إلى التنفس والشعور بالهواء خاصة في فصل الصيف والليالي الصيفية الحارة، وهنا تأتي أهمية الصنادل الصيفية والشورتات. لم يعد ارتداء الشورتات والصنادل الصيفية يقتصر فقط على قضاء العطلات الصيفية أو التواجد على الشواطئ، ولكنك تستطيع التحرك بهما بحرية شديدة إذا تمكنت من اختيار القطع التي تلائم بعضها، وارتديت ملابس تناسب الصندل الكلاسيكي الذي ترتديه.

مع الجوارب

إذا قررت أن ترتدي الصنادل مع جوارب فمن الضروري أن تكون بيضاء اللون. أصبح ارتداء الصنادل مع الجوارب البيضاء من صيحات الموضة العصرية الآن، وسوف تظهرك في إطلالة جريئة ومميزة، خاصة إذا ارتديت معهم شورتات، وقمصان ملونة كاجوال، أو تيشيرات ملونة. وسوف تكون هذه الإطلالة مثالية إذا لم تكن قد تجاوزت الـ30 من عمرك.

مع البدلة

لا توجد أي طريقة لارتداء البدلة مع الصندل إلا إذا كانت سمارت كاجوال، لذلك لا تحاول المزج بين الاثنين بأي صورة من الصور، واحذر ارتداء الصندل مع بدلة كلاسيكية. حسنًا إذًا، في هذه الحالة سيكون من المناسب ارتداء الصندل مع بدلة صيفية على سبيل المثال مصنوعة من الكتان وأن ترتدي معها تيشيرت عليه رسومات، أو قميصا ملونا، ولكن ضع في اعتبارك أن يكون الصندل بلون كلاسيكي كالبني أو الأسود.

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