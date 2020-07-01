عارضات أزياء حصدن شهرة واسعة بفضل تسريحة شعر محددة

تعزز زيارة لصالون التجميل ثقتك بنفسك أو تمنحك مظهرا جديدا يحسن من مزاجك، لكن بالنسبة لبعض عارضات الأزياء فتغيير تسريحة الشعر غير مسار حياتهن المهنية بالكامل.

فيما يلي اكتشفي أبرز العارضات اللاتي حصدن شهرة واسعة بفضل تسريحة شعر جديدة:

كايا جربر

في بداية ظهورها، اشتهرت كايا جيربر بتشابهها مع والدتها عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، وبعد عيد ميلادها الثامن عشر في عام 2019، قامت باعتماد تسريحة شعر بوب قصيرة جدًا، مما أدى إلى ارتفاع شعبيتها بشكل كبير وظهورها على مختلف مدرجات كبرى دور الأزياء ومجلات الموضة العالمية.

فرناندا لي

عارضة الأزياء الأسترالية (وطالبة الهندسة المعمارية سابقا) فرناندا لي حصلت على لحظتها الكبيرة في عرض ربيع / صيف من لويس فيتون، وقد ساعدها شعرها الوردي الذي يمكن التعرف عليه على الفور على أن تصبح واحدة من أكثر العارضات طلبًا في المواسم التالية، وعلى الرغم من أنها حولت شعرها الآن إلى الأشقر، لن ننسى أبدًا اللون الوردي الذي ساعد على جعلها مشهورة.

أبي لي

على الرغم من أن العارضة الأسترالية حققت نجاحًا عندما كان لون شعرها بنيًا داكنا في الأيام الأولى من حياتها المهنية، إلا أن قرار تغييره إلى اللون الأشقر جعل لي اسمًا مألوفًا، وفي الوقت الحاضر لا زالت العارضة تحتفظ بشعرها بدرجات مختلفة من الأشقر.

بيلا حديد

دخلت بيلا حديد مجال عرض الأزياء بعد أختها جيجي والتي اشتهرت بخصلات شعرها الشقراء، ولهذا السبب فضلت بيلا أن تلون شعرها الأشقر باللون البني لتصنع لنفسها مسارا مهنيا منفصلا عن شقيقتها، وقد نجحت في ذلك بالفعل بلون شعرها المختلف عن شقيقتها.

إيدي كامبل

ازدادت شهرة العارضة البريطانية بشكل أساسي بين عشية وضحاها بعد أن قصت خصلات شعرها المموجة إلى قصة بوب قصيرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت مطلوبة للمشاركة في عروض كبرى دور الأزياء أمثال شانيل وبربري وهيرميس وسان لوران.

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جيسيكا ستام

في الأيام الأولى من حياتها المهنية، احتفظت ستام بشعرها الطبيعي الأحمر، ولكن بعد أن صبغت شعرها باللون الأشقر ازدادت شهرتها وانتقلت إلى قائمة أشهر العارضات في الوقت الحالي، كما احتلت مركزا في قائمة فوربس لأعلى عارضات الأزياء أجرا في العالم، وأصبح تشارك في عروض أشهر العلامات التجارية من عرض كريستيان ديور للأزياء الراقية إلى عرض فيكتوريا سيكريت.

كارين إلسون

على النقيض تمامًا من جيسيكا ستام، حصدت كارين إلسون شهرة واسعة عندما استبدلت شعرها الأشقر الطبيعي باللون الأحمر.

ليندا إيفانجليستا

قصة عارضة الأزياء ليندا إيفانجيليستا جزء من تاريخ الموضة، فبعد قص شعرها الطويل لقصة بوب جانبية قصيرة تغيرت حياة العارضة كليا وأصبحت ضمن قائمة أشهر السوبر موديل لفترة الثمانينات والتسعينات.

روث بيل

بدأت روث بيل وشقيقتها التوأم المتطابقة ماي حياتهما المهنية في عروض الأزياء بخصلات شعر حمراء متموجة، وربما أرادت روث أن تفرق نفسها عن أختها، فقامت بحلق شعرها واعتمدت قصة "Buzz cut" الرجالية وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أكثر العارضات المطلوبات في العالم ، حيث شاركت في الحملات الإعلانية لديور وبربري.

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