4 حالات تمكنك من ارتداء الأحذية دون جوارب

أصبح الرجال لا يحبون الجوارب الثقيلة أو الطويلة أو حتى القصيرة، وفيما يلي بعض المبادئ التوجيهية البسيطة التي سوف تساعدك على ارتداء الجورب دون مشاكل.

1) راقب الطقس وأجعله معيار لك في ارتداء الجورب من عدمه، فإذا كان عاصف أو بارد أو ممطر وهو ما يحدد بشكل كبير هل ترتدي الجورب الطويل أم القصير الرفيع أم السميك.

2) اختيار الجورب المناسب مع الحذاء المناسب، وإذا لم يسبب لك الحذاء مشاكل في الجلد، وإذا لم تكن تمارس الرياضة فيمكن أن ترتدي الحذاء دون جوارب.

3) إذا قررت ارتداء الحذاء دون جوارب فعليك ألا ترتدي ذات الحذاء يومين متتالين، حتى تحميها من العرق المتكرر.

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4) ارتداء بنطلون جينز ضيق دون جورب بمحيط خصر من 13: 15 بوصة، والأحذية الافضل دون جورب هي الرقيقة والخفيفة من القماش.

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