إطلالات صيفية للشابات من وحي سوسن القاضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - اعتمدت مدونة الموضة ومنسقة الأزياء السعودية سوسن القاضي على عدة خيارات مميزة وعصرية مناسبة للشابات، ولاهتمامها الدائم بمظهرها وتنوع خياراتها، جمعنا لكُنّ أحدث إطلالاتها لفصل الصيف؛ لتستوحين منها ما يناسب شخصياتكنّ ومناسباتكن.



إطلالات صيفية بأسلوب الكاجوال

إطلالات صيفية بأسلوب الكاجوال



للمناسبات اليومية، تحرص كل الفتيات على اختيار أزيائهن بأسلوب الكاجوال؛ لإطلالة مريحة وسهلة للحركة، وعن سوسن؛ فقد اختارت عدة خيارات صيفية بموديلات عصرية، منها بنطال طويل وواسع باللون الزهري مع بلوزة قصيرة بأكمام طويلة وواسعة؛ لخيار بسيط وأنثوي، ونسقت تنورة بيضاء بطبقات مزينة بالزهور الزرقاء مع بلوزة بيضاء قصيرة؛ لإطلالة نقية وناعمة، وارتدت تنورة زرقاء بموديل بسيط مع بلوزة بيضاء، وظهرت ببنطال بنيّ طويل وواسع مع بلوزة بيضاء بأزرار؛ لمظهر حيادي.

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فساتين عصرية للأجواء الحارة

فساتين عصرية للأجواء الحارة



اعتمدت القاضي على الفساتين العصرية المناسبة للأجواء الحارة بخاماتها الباردة، ومنها فستان أبيض واسع مزين بثنيات ناعمة، وفستان أبيض بسيط مزين بزهور زرقاء؛ لإطلالة صيفية مذهلة، وتأنقت بفستان أسود واسع مزين من الأعلى بقماش أبيض بسيط، وأكملته بعباية سوداء خفيفة مزينة بالأبيض؛ لإطلالة عربية أنيقة، وأطلّت بفستان سكري بأكمام واسعة مكشوفة الأكتاف ومزيّن بحبات اللؤلؤ؛ لإطلالة عصرية، وتجمّلت بفستان سماوي قصير مُكمل بقماش شفاف بتصميم بسيط من الأسفل وفي الأكمام؛ لخيار مميز.

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