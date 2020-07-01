- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - يعتبر البليزر من القطع ألاساسية والمفضلة لدى السيدات لاطلالات كاجوال ورسمية .
اكتشفي طرق متنوعة لتنسيق البليزر مع مختلف الأزياء من وحي اطلالات الفاشينيستا لتتفردي بأسلوبك هذا الصيف.
تابعي المزيد:أفكار لتنسيق البليزر موضة ربيع 2020
البليزر مع البنطال المطبع
برزت هذا الموسم موضة البليزر بالألوان الصارخة والقوية، اختاري بليزر أحمر متوسط الطول ونسقيه مع بنطال واسع مزين بطبعات تضم اللون الأحمر وزيني الخصر بالحقيبة الحزام البيضاء المبطنة من سان لوران Saint Laurent لتحصلي على لوك أنثوي أنيق تواكبين به أحدث صيحات الموضة.
البليزر مع البنطال الجينز الممزق
باتت الإطلالات غير المرتبة من صيحات الموسم فالبناطيل الجينز الممزقة لا تزال حاضرة وبقوة، نسقيها مع البليزر لتمنحي إطلالتك الفخامة المطلوبة، جربي إرتداء بليزر أخضر فاتح مع بنطال جينز فاتح وتممي اللوك بتوب من نفس لون البنطال واكسسوارات نيود على أن يكون الحذاء مسطح لإطلالة نهارية مريحة وعملية.
تابعي المزيد:البليزر الأبيض موضة ربيع وصيف 2020 وطرق تنسيقه
زيني البليزر بحزام لإطلالة فخمة
طبقي موضة تزيين البليزر الطويل بالحزام، يمكنك الإستعانة بحزام أسود رفيع، أما اذا كنتِ ترغبين في إطلالة أكثر فخامة وتفردًا استعيني بالأحزمة المعدنية المصممة على هيئة سلاسل والتي أشتهرت بها عروض ديور Dior مؤخرًا، هذا اللوك يناسبه بنطال جينز ضيق أو مستقيم القصة وحذاء مدبب بكعب رفيع وحقيبة كتف متوسطة الحجم.
البليزر الواسع مع الشورت
انتشرت هذا الموسم صيحة البليزر المصمم بأكتاف عريضة أو الذي يأتي بقصة واسعة Oversized blazer، تجرئي ونسقي هذه القطعة مع الشورت الطويل الذي يعلو الركبة ببضع السنتيمترات وتوب أبيض وزيني إطلالتك باكسسوارات ناعمة مثل السلسال الرائج المصمم من حلقات متشابكة وحقيبة Pouch من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.
تابعي المزيد:طرق تنسيق البليزر آخر موضة صيف 2020 من أشهر العلامات لإطلالة أنيقة
كانت هذه تفاصيل خبر اختاري البليزر الملون موضة 2020 من وحي اطلالات الفاشينيستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.