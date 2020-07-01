اختاري البليزر الملون موضة 2020 من وحي اطلالات الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - يعتبر البليزر من القطع ألاساسية والمفضلة لدى السيدات لاطلالات كاجوال ورسمية .



اكتشفي طرق متنوعة لتنسيق البليزر مع مختلف الأزياء من وحي اطلالات الفاشينيستا لتتفردي بأسلوبك هذا الصيف.



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البليزر مع البنطال المطبع

بليزر بيج مع تيشيرت مطبع







برزت هذا الموسم موضة البليزر بالألوان الصارخة والقوية، اختاري بليزر أحمر متوسط الطول ونسقيه مع بنطال واسع مزين بطبعات تضم اللون الأحمر وزيني الخصر بالحقيبة الحزام البيضاء المبطنة من سان لوران Saint Laurent لتحصلي على لوك أنثوي أنيق تواكبين به أحدث صيحات الموضة.







البليزر مع البنطال الجينز الممزق



بليزر طويل مع الجينز الممزق





باتت الإطلالات غير المرتبة من صيحات الموسم فالبناطيل الجينز الممزقة لا تزال حاضرة وبقوة، نسقيها مع البليزر لتمنحي إطلالتك الفخامة المطلوبة، جربي إرتداء بليزر أخضر فاتح مع بنطال جينز فاتح وتممي اللوك بتوب من نفس لون البنطال واكسسوارات نيود على أن يكون الحذاء مسطح لإطلالة نهارية مريحة وعملية.

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زيني البليزر بحزام لإطلالة فخمة



بليزر طويل مع الجينز الممزق





طبقي موضة تزيين البليزر الطويل بالحزام، يمكنك الإستعانة بحزام أسود رفيع، أما اذا كنتِ ترغبين في إطلالة أكثر فخامة وتفردًا استعيني بالأحزمة المعدنية المصممة على هيئة سلاسل والتي أشتهرت بها عروض ديور Dior مؤخرًا، هذا اللوك يناسبه بنطال جينز ضيق أو مستقيم القصة وحذاء مدبب بكعب رفيع وحقيبة كتف متوسطة الحجم.







البليزر الواسع مع الشورت

بليزر oversized مع الشورت



انتشرت هذا الموسم صيحة البليزر المصمم بأكتاف عريضة أو الذي يأتي بقصة واسعة Oversized blazer، تجرئي ونسقي هذه القطعة مع الشورت الطويل الذي يعلو الركبة ببضع السنتيمترات وتوب أبيض وزيني إطلالتك باكسسوارات ناعمة مثل السلسال الرائج المصمم من حلقات متشابكة وحقيبة Pouch من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.

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