عبايات خليجية باللون الأزرق السماوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - غزت صيحات عالم الموضة الخليجية العبايات المصممة باللون السماوي الفاتح، أو المسمى بـ"بيبي بلو" بشكل واسع، وأصبحت هي الأكثر رواجًا لهذا الموسم، ويعبِّر هذا اللون عن الفرح والسعادة؛ كونه لون البحار التي تتميز بالراحة والنقاء، كما يبعث الطمأنينة والهدوء في نفس الإنسان فور النظر إليه، لذا اعتمدت دور الأزياء الخليجية على إنتاج عدة عبايات سماوية بموديلات متنوعة ومناسبة لكل الفتيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، فإليكنّ التفاصيل.

عبايات سماوية مطرزة

عبايات سماوية مطرزة

تهوى الفتيات الخليجيات ارتداء العبايات المزينة بالتطريزات الناعمة، ولهنّ جمعنا اليوم عدة خيارات، منها عباية سماوية واسعة مصممة بقماش ثقيل مرسوم بدوائر ومطرز بالزهور الفضية في الأكمام، وعباية سماوية تكسوها رسومات الزهور البُنِّية؛ لخيار شبابي خفيف، واخترنا لكُنّ أيضًا عباية سماوية مزينة برسمة الزهور السوداء في الجزء العلوي، وعباية مطرزة بالنقوش الذهبية في الجزء العلوي والأكمام، وأخرى مصممة بنقشة الزهور في أطراف التصميم.

تابعي المزيد:عبايات صيفية للجسم الممتلئ من رؤى الصبان

عباية سماوية من سوسن القاضي

عباية سماوية من سوسن القاضي

اعتمدت مدونات الموضة الخليجيات والمشاهير على العبايات السماوية بشكل كبير، ومن أبرز إطلالاتهن؛ اخترنا لكِ عزيزتي من سوسن القاضي عباية سماوية منسدلة ومزينة بالخطوط الذهبية الناعمة؛ لخيار خفيف ومناسب لمشاوير فترة الظهيرة.

تابعي المزيد:عبايات إماراتية ملونة..اختاري منها لإطلالة العيد

Advertisements

موديلات العبايات السماوية من وحي بسمة آل عيسى

العباية السماوية من وحي بسمة آل عيسى

فضّلت بسمة آل عيسى ارتداء عباية سماوية مزينة بقصة البليزر المزين بالزهور الزهرية في الجزء العلوي، والمصممة بأكمام واسعة وحزام للخصر، ونسقت إطلالتها الشبابية مع حجاب وحقيبة باللون الزهري؛ لخيار أنيق مناسب لفصل الصيف، وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية سماوية مطرزة بالأبيض؛ لخيار بسيط مناسب للمشاوير الصباحية.

تابعي المزيد:عبايات ملونة للربيع من وحي حوراء الفارسي

إطلالة الإعلامية حوراء الفارسي بعباية سماوية

حوراء الفارسي بعباية سماوية

تأنقت الإعلامية حوراء الفارسي بعباية سماوية ناعمة مطرزة برسومات الزهور البيضاء والكحلية في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت الإطلالة بحجاب وفستان يكسوهما اللون الأبيض، ولجأت للمكياج الأحمر؛ لإطلالة أنيقة مناسبة للشابات.

تابعي المزيد:موديلات عبايات وجلابيات ملونة موضة 2020 للحجر المنزلي

عبايات سماوية ناعمة لإطلالات النهار

عبايات سماوية ناعمة لإطلالات النهار

إن كنتِ ممن يفضلن اختيار العبايات الناعمة التي يرتكز تصميمها على الألوان الفاتحة؛ فقد جمعنا لكِ عدة تصاميم ناعمة يرتكز موديلها على اللون السماوي، منها عباية مزينة بقماش أسود في أطراف الأكمام، وعباية مزينة بشراشيب في الأكمام، وأخرى مصممة من الجزء السفلي بالثنيات الناعمة؛ لخيار أنثوي مذهل.