أجمل حقائب بأقمشة الكارو صيحة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - في كل موسم تصدر أهم دور الازياء العالمية حقائب لتكون صيحة الموضة وتعتمدها العديد من النجمات والفاشينيتسا .



واكبي أحدث صيحات الموضة الرائجة واعتمدي حقائب بأقمشة الكارو ل ربيع صيف 2020 من توقيع أشهر الماركات.

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حقائب بربري Burberry





BURBERRY



قدمت ماركة بربري Burberry حقائب بأقمشة الكاروه بتصاميم أنيقة ومتنوعة.



أحببنا الحقيبة الكبيرة بالمربعات الأيقونية من بربري، والتي تناسب الأغراض المتعددة.



كما قدمت الماركة حقيبة كاروه باللونين الأحمر والأبيض تضيف لمسة حيوية لإطلالة بالألوان الناعمة.









حقيبة من شانيل Chanel

CHANEL



تعرف ماركة شانيل Chanel بحقائبها التويد بقماش الكاروه، وقدمت الماركة تصميم مميز لهذا العام يجمع بين العديد من الألوان الحيوية مثل الأحمر والأزرق والأبيض، وتميزت الحقيبة باليد الجلد والمعدن، ونسقتها العارضة مع أزياء بنفس القماش واللون.







حقيبة من ايلي صعب Elie Saab



ELIE SAAB



تصميم أنيق وراقي يجمع بين الأبيض والأسود قدمه المصمم اللبناني ايلي صعب في حقيبة بيد طويلة وبتصميم صغير مزين بالشراشيب، وقد ارتدت العارضة أزياء بنفس قماش الحقيبة.







حقيبة من فندي Fendi



FENDI





تميزت حقيبة فندي Fendi بألوانها الداكنة لتناسب العديد من ألوان الأزياء، حيث تجمع بين البني والأسود، وقد حملت العارضة حقيبتان، الأولى بحجم كبير والثانية بحجم صغير بنفس القماش الكاروه.







حقيبة من لانفان Lanvin

LANVIN



أيضًا قدمت ماركة لانفان Lanvin حقيبة نابضة بالحيوية بمربعات الأبيض والأحمر ولكنها مصنوعة من الجلد وليس القماش.



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حقيبة من ماسيمو دوتي Massimo Dutti









MASSIMO DUTTI











بتصميم الدلو الرائج، قدمت ماركة ماسيمو دوتي Massimo Dutti حقيبة بقماش الكاروه بدرجات البني ومزينة بشراشيب من أعلى.



حقيبة من مالبري Mulberry

MULBERRY



جمعت حقيبة مالبري Mulberry بين الجلد والقماش في تناغم أخاذ، وتميزت بألوانها الجذابة، حيث أن القماش بالمربعات الحمراء مع الجلد البني.

حقيبة من رالف لورين Ralph Lauren

RALPH LAUREN



أحببنا حقيبة رالف لورين Ralph Lauren بقماش الكاروه الذي يجمع بين الأحمر والأسود، وتميزت الحقيبة بحجمها الكبير.



شاهدي أجمل حقائب بأقمشة الكارو لصيف 2020 لتستوحي منها تصاميم تناسبك.



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