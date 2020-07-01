فيديو.. ديانا كرزون تكشف سر تأجيل زفافها: سأحسم القرار في سبتمبر

علاقات و مجتمع

شائعات عدة حول كتب كتاب منتظر للفنانة دينا كرزون انتشرت قبل أشهر جعلتها تفصح أخيرا عن حقيقة ارتباطها بالإعلامي الأردني معاذ العمري، فقد أعلنت حينها عن زواجها وأقامت احتفال بسيط حضره الأهل والأصدقاء وأعلنت خلاله عن ارتباطها بهد.

ولكن يبدو أن الامور لم تسر كما كان مخططا لها، فقد أجلت ديانا كرزون الزفاف عدة مرات بسبب مشكلة تفشي فيروس كورونا المستجد بالأردن ومختلف الدول العربية والأجنبية.

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وفي لقاء مع برنامج "ّذا إنسايدر بالعربي"، الذي يذاع على تليفزيون دبي، أفصحت كرزون عن بعض تفاصيل زفافها المنتظر، وقالت إنها لا تستطيع إقامته في ظل الحظر الجاري ومنع التجمعات وإقامة الأفراح، بسبب كوفيد 19.

وقالت ديانا إنها بين عدة خيارات للزفاف، إما أن تتزوج دون فرح، أو ترتدي فستانا أبيض دون زفاف أو معازيم، أو تعزم 10 أفراد فقط من عائلتها بحسب القوانين.

وقالت كذلك إنها ستنتظر حتى شهر سبتمبر أو أكتوبر لترى هل تتغير القوانين أم لا، وحينها ستحسم قرار شكل زفافها.

يذكر أن ديانا كرزون لم ترغب في البداية في إعلان نبأ كتب كتابها، إلا بعد إتمامه ولكن مع تسريب الخبر لم تجد مفر من الإعلان عن ذلك، في فبراير الماضي.