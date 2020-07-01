زيادة وزن وصور طبخ.. يسرا اللوزي من أكثر الفنانات جاذبية لـ"أم البنات"

ماما

تبدلت أحوال الفنانة يسرا اللوزي، وظهر ذلك جليا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور وفيديوهات "إنستجرام"، منذ حملها في ابنتها الثانية نادية، وتحولت من واحدة من أكثر الفنانات جاذبية، تنشر صورا لها من جلسات التصوير والأفلام إلى "أم العيال".

امتلأت صفحتها على "إنستجرام"، بصور وفيديوهات لها مثل أي أنثى مصرية بعد الزواج، "طهيها"، وصور أطفال، كما ظهرت بوزن زائد بعد الولادة مباشرة.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي حامل في شهورها الأخيرة خلال فترة الحظر، والحجر الصحي التي مرت بها مصر مؤخرا ولكنها وضعت مولودتها أخيرا، لتكون أما لبنتين هن دليلة الكبرى، ونادية الصغرى.

زميلاتي الحوامل

بدأت يسرا اللوزي رحلتها مع التحول بفيديو وجهته إلى "زميلاتها الحوامل"، وسألتهن في تعليق على الفيديو "عاملني ايه في الهم ده"، مشيرة إلى انتشار فيروس كورونا مع حملها ما وضعها في موقف خوف وقلق من الولادة وأي اختلاط.

طبخات يسرا اللوزي

بدأت كذلك تشارك جمهورها ومتابعيها بصور لأكلات تصنعها هي في البيت واحدة من ها هي كيك الجزر، كما شاركا صناعتها فتة مكدوس، وكتبت في تعليقها عليها، "عمايل ايديأ".

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لا تظهر طفلتها

ومثل كافة الأمهات المصريات شاركت يسرا اللوزي صورة "قدم" طفلتها الصغيرة مع متابعيها عبر "إنستجرام"، دون إظهارها كاملة، وكتبت في تعليقها على الصورة، "من حوالى أسبوعين، وصلت"نادية" بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت "أم البنات"، شكراً لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، و ربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

الوزن الزائد

وفي فيديو نشرته يسرا اللوزي ضمن حملة الكشف المبكر لضعاف السمع، ظهر وزنها الزائد بعد الولادة، ولكنها ظلت تنشر صورا لها ومقاطع فيديو على طبيعتها دون خجل، وتقلبت الفنانة الأكثر جاذبية تحولها إلى "أم البنات".

شخابيط على وجه يسرا اللوزي

نشرت يسرا اللوزي صورة لها وعلى خدها ألوان وقالت إنها بسبب مكوثها في المنزل لفترة طويلة مع فتياتها.

حيث قالت في تعليقها على الصورة، "وآدى آخرة القعدة فى البيت مع العيال"، وظهرت دون مكياج تماما في الصور وعلى طبيعتها بشعر ملموم.