في ذكرى رحيله.. كواليس زواج عزت أبو عوف من مديرة أعماله

علاقات و مجتمع

تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، اليوم، الذي رحل عن عالمنا، في 1 يوليو 2019، عقب صراع مع المرض.

"أبو عوف" الذي برع في فرقته "فور إم" رفقة شقيقاته، وتفوق في مجال التمثيل، برع أيضا في قصة حبه وزواجه الذي لم ينهيه سوى وفاة زوجته الأولى وأم أبناءه "فاطيما".

سنوات طويلة من المرض خاضها الفنان حزنا على زوجته حتى تزوج قبل وفاته بأربع أعوام من مديرة أعماله "أميرة".

كواليس زواج الراحل من مديرة أعماله

في حوار سابق، مع الإعلامي وائل الإبراشي، سلط الراحل، الضوء على كواليس زواجه الثاني، من مديرة أعماله "أميرة"، عقب وفاة زوجته الأولى بثلاث سنوات، مؤكدًا إنه دخل في نوبات اكتئاب وتشنجات عصبية شديدة، ذهب على إثرها للمصحات النفسية، لتخطي تلك الأزمة، حتى قرر الزواج من مديرة أعماله، في 2015.

وعن كواليس الزواج، واختياره لمديرة أعماله قال: "أنا متجوزتش أي حد، دي واحدة عاشرتها واختبرتها، وحبتها، وكنت محتاج حد مخلص جدًا ياخد باله مني، لأني كنت تعبان جدًا".

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وأضاف: "لما طلبت منها الجواز، اتسرعت ومكانتش مصدقة، فضلت ساكتة شوية لحد ما سألتني (أنت بتتكلم بجد)، خصوصًا إن فرق السن بينا كبير".

متابعًا: "قالتلي طبعًا أوافق اتجوزك، خصوصًا إني كنت محور اهتمامها من زمان وساعدتني، ودافعت عني كتير".

موقف ابنته من زواج أبيها

كان "أبو عوف" أكد خلال اللقاء، عن انزعاج ابنته في البداية من زواجه، قائلًا: "كانت بتغير عليا حتى من مامتها، فطبيعي تغير من زوجة الأب، لكن لما تعاملت معاها تغير هذا الشعور".

وأوضح أن نجله "كمال" لم يكن معترضًا على زواجه، على عكس شقيقته "مريم".

جدير بالذكر، أن مصادر مقربة، من أسرة الراحل عزت أبو عوف، كشفت لـ"الوطن" عن توتر العلاقة بين شقيقاته، وزوجته الثانية.

وأضاف المصدر، أن الزوجة كانت ممنوعة من زيارته بالعناية المُركزة، حيث اقتصرت الزيارات على أبناءه وشقيقاته، وبعض المقربين.