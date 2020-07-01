شقيقة محمد رمضان تتمنى الإنجاب بعد شهر زواج: يا رب بنوتة وتكون شبهي

ماما

احتفلت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان بزواجها نهاية مايو الماضي، في ظل حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

وبعد شهر واحد من الزواج لا تستطيع إيمان صبرا على الإنجاب، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بزوجها المهندس حسام حامد وهي حاملة طفلة صغيرة.

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وكتبت إيمان في تعليقها على الصورة التي ارتدت فيها فستان أبيض، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "يا رب بنوتة بقى النبي تملى حياتنا اللهم أمين.. وتكون شبهي".

وتفاعل مع إيمان متابعيها عبر "إنستجرام" متمنيين لها الخلف الصالح، ومن بينها، "ربنا يكرمك يا رب باحلى بنت في الدنيا".

وقال زوجها حسام حامد ردا عليها، "كفاية انها بنتك".