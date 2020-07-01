بحجاب وملابس فضفاضة.. منار سامي تنشر صورة والدتها عقب اتهامها بإثارة الغرائز 

علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر، منار سامي، إحدى مشاهير "التيك توك" بعدة مقاطع مصورة، عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأظهرت اللقطات المصورة، داخل سيارتها احتفال البلوجر، بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "ليلي" كما حرصت "سامي" على إظهار والدتها بإحدى اللقطات.

وظهرت والدة الفتاة، بملابس فضفاضة وحجاب، وعلقت "منار"، التي أُثُير اسمها الفترة الأخيرة بعد اتهامها بإثارة الغرائز وتقديم بلاغ ضدها: "ربنا يديمك في حياتي.. ماما يا سر قوتي في الحياة".

بلاغ ضد منار سامي

وتأتي الصورة، عقب وقت قليل، من تقديم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضدها، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

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وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وأضاف أنها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

من هي منار سامي؟

تصنف نفسها "بلوجر" لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء.

شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019.

لديها 241 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.

أعلنت انتهاءها من تصوير مشاهدها في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"

تقوم ببث مقاطع فيديو وهي "ترقص" على الاغاني الشعبية، من غرفتها، أو داخل سيارتها أو حتى بالشارع، على غرار حنين ومودة.

تطل على متابعيها بملابس صنفها البعض "خليعة" وأوضاع صور جريئة.

شاركت من قبل بـ"ستوري" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت من خلالها داخل سيارتها تخترق حظر التجوال.