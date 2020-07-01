مجوهرات الأزهار لإطلالة ربيعية فاخرة

من المعروف أنه في فصل الربيع، تتفتح الأزهار وتملأ الدنيا بألوانها الباهية ورائحتها العطرة. وبالطبع، ما من أجمل من تنسيق مجوهرات فاخرة بتصميم أزهار مع الإطلالات المختلفة. فالمجوهرات تضفي على الإطلالة أناقة ورقياً وفخامة.

وانطلاقاً من أجواء الربيع الباهرة وأشكال الأزهار الجميلة والمميزة، قدّمت العديد من دور المجوهرات العالمية قطعاً بتصاميم أزهار، تميزت بأشكالها المتعددة وألوانها المتنوعة، ورُصعت بالأحجار الكريمة. فرأينا أقراطاً ملونة من مجموعة "هاي جولوري" High Jewelery من بولغاري Bulgari مصنوعة من الذهب الوردي والياقوت الأزرق والزهري والزمرد. كما قدمت شوبارد Chopard خاتماً من مجموعة "بريسيوز شوبارد" Precious Chopard مرصعاً بالياقوت الأزرق. أما فان كليف أند أربلز Van Cleef & Arpels، فقد قدمت زينة للشعر "كليب بوكيه" Clip Bouquet من مجموعة "إميرود أن ماجيستيه" Émeraude En Majesté مصنوع من الذهب الأبيض والماس، ومزين بتصاميم أزهار من الزمرد. ورأينا العقود الناعمة في مجموعة CAMÉLIA من شانيل Chanel التي صنعت من الذهب الأبيض والأصفر والوردي. إضافة إلى العديد من دور المجوهرات، مثل ديور Dior، بياجيه Piaget، وبوشرون Boucheron، وغيرها، التي قدمت قطع مجوهرات تنوعت بين أقراط وعقود وخواتم وأساور وبروش.

قد يهمك ايضا:

مجوهرات الفاشينيستا دانة الطويرش المفضلة

أجمل مجوهرات النجمات لمختلف الاوقات