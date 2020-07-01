حيل موضة مثاليّة لكلّ من تخجل من شكل رقبتها القصيرة أو الطويلة

لاخفاء شكل الرقبة الذي قد ترينه يفسد إطلالتكِ، يمكنكِ أن تختاري الكثير من الملابس والأكسسوارات التي تحقّق لكِ هذه الغاية، والتي تلجأ إليها الكثير من البلوغرز ليبدون أجمل في الصور.



على كلّ واحدة منّا أن تثق بنفسها ولا تدع أي شيء في شكل جسمها يؤثّر على نفسيّتها، وخصوصًا إذا كان الأمر الذي يشكّل لكِ عقدة، كطول عنقكِ مثلًا، أو حجمه. وتمتنع الكثيرات عن اعتماد صيحات موضة تعجبهنّ بسبب خجلهنّ من شكل الرقبة ، لا بل أنّ هناك من يعتمدن دائمًا ملابس بياقات عالية لإخفائها. ولذا عزيزتي، سنخبركِ في هذا الموضوع عن حيل موضة ذكيّة إذا كنت تخجلين من مظهر رقبتكِ، لتعتمدي ما يعجبكِ من أجمل الملابس والأكسسوارات الرائجة من دون خجل!



لصاحبة الرقبة القصيرة

حيل موضة مثالية لاخفاء شكل الرقبة

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ارتدي الملابس بياقة مفتوحة وأطراف بارزة، مطرّزة مثلًا أو مزيّنة بالخرز، فهي تخلق مساحة إضافيّة بين الجهة السفلى من رقبتكِ وأعلى صدركِ.

ابتعدي تمامًا عن الياقة العالية، فهي ستجعل رأسكِ يبدو وكأنّه ملتصق بجسدكِ.

بالنسبة للعقود، ابتعدي عن تلك الدائرية، اختاري عقدًا طويلًا يتدلى نزولًا، ومن المفضّل أن تتوسّطه قلادة كبيرة.

ارتداء الوشاح هي حيلة مثالية لتظهري رقبتكِ بأنها أطول، على شرط أن يكون طويلًا ومفرودًا على الجهتين، لذا احرصي على عدم عقده أبدًا.

من تمتلكِ رقبة قصيرة، يبدو جسمها أقصر، لذا من المهم أن تختار ي الملابس التي تجعلكِ تبدين أطول، مثل تصاميم الـ Vest الطويلة، أو القطع المزيّنة بالتقليمات العامودية.

لصاحبة الرقبة الطويلة

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حيل موضة مثالية لاخفاء شكل الرقبة

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اختاري الملابس بياقة على شكل عقدة الفراشة، فهي تساعد بإخفاء الجزء السفليّ من الرقبة. وترافق هذه الصيحة الكثير من القمصان والفساتين، وتمنحكِ الكثير من التميّز.

ابتعدي عن الياقة العالية التي تغطّي الرقبة بأكملها فهي تسلّط الضوء عليها، واختاري تلك التي تصل إلى أقلّ من نصف الرقبة بقليل.

قولي لا للياقة الضيّقة إذ تبرز شكل رقبتكِ بوضوح، واعتمدي تلك الواسعة التي تصرف النظر عنها.

نسّقي الوشاح مع ملابسكِ، وهنا نذكّرك بضرورة عقده لإخفاء الجزء السفلي من رقبتكِ، ومن المفضّل أن تكون العقدة في الوسط.

ختامًا ، نذكّركِ باختيار الملابس التي تتناسب مع شكل جسمكِ، والأهم من ذلك، أن لا تجعلي أي تفصيل في جسمكِ يؤثّر على ثقتكِ بنفسكِ ويدمّر نفسيّتكِ.

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