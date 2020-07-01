أحذية وحقائب من Roger Vivier بتصاميم تمنحكِ التميز والجاذبيّة

احذية وحقائب روجيه فيفييه تمنح المرأة تميّزًا لا مثيل له، فهي تتميز بأشكالها الفريدة التي تتزين بتفاصيل لافتة، وألوانها الجذّابة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لكلّ من تبحث عن أكسسوارات تجعلها مختلفة عن غيرها وتزيدها روعة. وفي ربيع وصيف 2020، تقدم لكِ العلامة تصاميم أحذية أنثوية جميلة، وحقائب تتناسب مع مختلف إطلالاتكِ.



ستجدين في مجموعة Roger Vivier لهذا الموسم تصاميم أحذية مريحة للإطلالات النهارية، وأخرى مبتكرة لسهراتكِ ومناسباتكِ المهمّة. كل تصميم يجمع بين ميزات مختلفة، فأحذية السنيكرز تتوافر بألوان مختلفة وتتزيّن بنقشات لافتة وأحجار لامعة، وكذلك الصنادل التي تتميّز بنعال مشابع لتلك التي نراها بالسنيكرز.

لأحذية السهرات في المجموعة رونقًا استثنائيًّا، فهي تتوافر بتصاميم رائعة ومميزة جدًّا، إذ تتزين بالريش والأحجار واللامعة والغليتر، كما أنّ كعوبها بدورها مبتكرة، وخصوصًا تلك التي تشمل كرة مرصّعة بالأحجار اللامعة.

وتشمل المجموعة كذلك تصاميم تلبّي مختلف الأذواق من أحذية الكاحل، والباليرينا والأحذية المسطّحة والقباقيب وغيرها، إلى جانب الحقائب التي تأتي بأشكل وألوان مختلفة ومثالية لإضفاء التميز على الإطلالات

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اختاري من مجموعة روجيه فيفييه لربيع وصيف 2020 ما يتناسب مع ذوقكِ وإطلالاتكِ من أجمل أنواع الحقائب والأحذية، واخطفي الأنظار بإطلالة تمزج بين الجرأة والأنوثة.

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