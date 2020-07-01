فساتين الزفاف ذات الجيوب لعروس 2020ا

قد لا تحتاجها العروس لوضع مبلغ من المال أو أيّ غرض آخر، وإنما قد تحتاجها عند التقاط صور الزفاف لتبدو العروس بصورة أنيقة وجديدة. معظم العرائس لا ينتبهن إلى هذه التفاصيل الصغيرة في تصميم فساتين زفافهن. لكن ما رأيك لو كسرت القاعدة واخترت فستاناً أضيفت إليه الجيوب؟!



كيف تختارين فستان زفاف ذات الجيوب؟

اختيار فستان زفاف بجيوب أمر سهل، عليك فقط الطلب من مصمم الثوب أن يضيف إليه الجيوب على أن يراعي حجمها أي أن تتسع لبعض الأعراض الشخصية الصغيرة مثل الهاتف أو قطعة مكياج. يمكن أن تختاري فستاناً بجيبة واحدة فقط.

نصائح لك عند اختيار فستان زفاف الجيوب:

-تليق هذه الصحية بالعروس الجريئة والتي تود الحصول على إطلالة مختلفة، لذا يمكنك اختيار الجيوب لفستان الزفاف الطويل أو القصير.

-تستطيع العروس أن تختار هذه الصيحة لفستان زفاف نهاري أو مسائي.

-لا تنسي إلتقاط صورة لك وأنت تضعين يدك في جيبك لتتذكري هذه الصيحة التي اخترتها لفستان زفافك.

فساتين عروس مزينة بالجيوب

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-تختلف اشكال فساتين الزفاف منها المنفوش والكبير ومنها البسيط والناعم، أي فستان ستختارين يمكن أن تضيفي إليه الجيوب.

-استغني عن حقيبة اليد عندما تختارين فستان زفاف ذات الجيوب فلن تحتاجين غليه.

-استغني أيضاً عن القفازات لأنه لا يمكنك الجمع بين القفازات والجيوب.

-كلمسة خاصة منك يمكن تصميم الجيوب من قماش الدانتيل مع التطريزات الناعمة.

-يساعدك الحزام على تحديد خصرك وإبراز قوامك الرشيق، أيضاً سيساهم في إبزار تصميم الجيوب.

-يظهر جمال تصميم الجيوب عند اختيار البدلة الرسمية البيضاء للعروس أو الجمبسوت.

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