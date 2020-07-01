هل تبحثين عن 3 حلول طبيعية تريحك كثيراً من مظهر الشعر الدّهني؟ ستكشفها لك لتبقي دائماً على ثقة بأن إطلالتك لا تشوبها شائبة، فلا شكّ بأن هذه المشكلة تؤثر سلباً على ثقتك بنفسك وتلزمك البقاء في المنزل أحياناً فمن الممكن مثلا أن تصحي من النوم لتري أن جذور شعرك تلمع ولا يصلح أن تخرجي بها أبداً. ولأن حريصة كثيراً على إطلالة المرأة العربية، لذلك اختارت أن تعرفك على 3 حلول طبيعية تريحك كثيراً من هذه المشكلة، واكتشفي المزيد أيضاً على تسريحات الشعر تساعدك على إخفاء مظهره اللامع



خل التفاح : يعتبر خل التفاح من أكثر المكونات الطّبيعية التي تساعد الشعر على استعادة التوازن في حموضته بعدما تُفسده العوامل الطّبيعية والمستحضرات كالشامبو والصبغة وغيرها. ولا يكتفي الخل بذلك فحسب بل إنه مثالي أيضاً للتخلص من قشرة الشعر والفطريات كما أن يُستعان به لحماية صبغة الشعر من البهتان. أما طريقة الإستعمال فتكمن في إضافة نصف كوب من خل التفاح الى كوب آخر من المياه، وغسل الشعر به من الجذور حتى الأطراف وتركه على الفروة لـ 10 دقائق على الأقل. كرري استعمال هذه الطريقة لمرة في الأسبوع على الأقل وستتخلصين تدريجياً من مشكبة الإفرازات الدّهنية للشعر. وفي المناسبة اليك فوائد خل التفاح للبشرة أيضاً

الشاي : إستفيدي أيضاً من الشاي فهو غني بالأحماض الطبيعية التي تمتص الزيوت وتساعد الفروة على استعادة توازنها. كل ما عليك فعله هو أن تغسلي شعرك به بعد التخلص من الشامبو. ضعيه على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف واتركيه لـ 10 دقائق على الأقل قبل غسله من جديد بالمياه الفاترة. طبقي هذه الطّريقة لمرة أو مرّتين في الأسبوع وستتخلصين من مظهر الشعيرات الدهنية.

عصير الليمون : ‘ن من شأن عصير الليمون أيضاً أن يعدّل في إفرازات الدّهنية لفروة الشع كما أنه يعتبر مثالي أيضاً لتعزيز لماعية الخصلات والتخلص من القشرة والبكتيريا التي تعيش في الفروة هذا غير أنه غني بالفيتامين C الذي يقوي الجذور. أضيفي نصف كوب من عصير الليمون الى كوب كامل من المياه ضعيه على شعرك واتركيه لـ 10 دقائق قبل غسله بالمياه الفاترة.

إن هذه الحلول رائعة جداً وتساعدك كثيراً على التخلص من الإفرازت الدّهنية وعلى تغذية الفروة وتقوية الخصلات في الوقت عينه. يُذكر أنه بإمكانك أيضاً وفي حال أردت إخفاء لماعية الشعر لظرف طارق أن تستعيني ببودرة الأطفال وتضعي منه قليلاً عند الجذور، وفي المناسبة اليك طريقة سريعة لتنظيف الشعر لا علاقة لها بالشامبو ولا بالاستحمام!

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