إليك أنواع حشرات الصيف الناقلة للفيروسات.. ومتى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

قد يتعرض العديد منا في الصيف إلى لدغات الحشرات، وتظهر في الجلد على هيئة بقع حمراء، ويشعر المصاب بحكة وربما تورم في بعض الأحيان.

يمكن علاج أعراض لدغات الحشرات بسهولة باستخدام كريمات مضادة للحكة ومضادات الهيستامين ولا تحتاج استشارة طبيب، ولكن في بعض الأحيان تسبب اللدغات حساسية تؤدي إلى تورم شديد وضيق التنفس وفي هذه الحالة تحتاج إلى زيارة الطبيب.

إليك بعض التفاصيل عن لدغات الحشرات وكيفية علاجها وفقًا لموقع " health".

لدغات الذباب:

لا ينقل الذباب الأمراض، ولكن لدغته تكون ضارة لأنها تفرز لعابها على الجلد، وبعض الأشخاص لديهم حساسية من اللعاب، لذا يستلزم عليهم زيارة الطبيب قبل أن تسبب "داء الليشمانيات" وهو مرض جلدي ينتج عن لدغات أنثى الذباب.

البعوض:

تسبب لدغات البعوض حكة واحمرار في الجلد، غير إنه ينشر المرض وينقل الفيروسات، لأنه يتغذى على الدم، وتسبب لدغاته حمى الضنك والزيكا والحمى الصفراء والملاريا.

أما إذا كان الأشخاص يعانون من تحسس ضد لدغات البعوض فيظهر على جلدهم بثور وتقيؤ وصعوبة تنفس، فإذا شعرت بهذه الأعراض إلى جانب الحمى أو آلام الجسم أو الصداع فيجب زيارة الطبيب في أقرب وقت.

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البراغيث:

لدغات البراغيث من أخطر اللدغات ومن أعراضها الشعور الشديد بالحكة، ولكن عند حكها تساعد في دخول البكتيريا إلى الجلد وتسبب العدوى، وبعدها تنتفخ الأماكن المصابة باللدغات وتمتلئ بالصديد.

يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين الفموية أو المراهم، في علاج لدغات الذباب والبراغيث، فهي تعالج الحكة والحساسية، وقد تساعد الحمامات الفاترة أيضًا على الحد من الحكة، ولكن إذا تفاقمت الأعراض لابد من زيارة الطبيب.

بق الفراش:

تنتشر حشرات البق في الفراش مثل الحرائق في الغابات، وهي حشرات غير ناقلة للعدوى، وهناك أشخاص يمكن أن تتحملها وآخرون قد يصابون بالحساسية بعدها، ومن أعراضها الحكة والانتفاخ.

حاول ألا تخدش اللدغة وضع المرطبات عليها ومضادات الحكة، ولكن إذا شعرت بصعوبة التنفس لابد من زيارة الطبيب.

قمل الرأس:

يتجمع القمل في شعر الأطفال أكثر من البالغين، ويسبب الحكة في فروة الرأس والأذنين والرقبة أثناء وضعه للبيض، وبمجرد أن تفقس تبدو مثل قشرة الرأس.

لا يحمل القمل الأمراض، ولكن الحكة في فروة الرأس من أعراضه، ويمكن علاجه بالشامبو العلاجي وتمشيط الشعر مرات متكررة في اليوم، ولا تشارك شخص في القبعات أو الفرش أو سماعات الرأس أو أدوات تمشيط الشعر.