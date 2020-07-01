أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:43 مساءً - لقد أثبتت الزيوت الطبيعية قدرتها الكبيرة على تأمين العناية اللازمة بالبشرة ومعالجة مختلف المشاكل التي تصيبها، إضافة الى مكافحتها التجاعيد والخطوط الدقيقة.

سنعرفك الى أبرز الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة، فوائدها، وكيفية استخدامها.



زيت الجوجوبا

زيوت طبيعية مفيدة للبشرة

يعمل زيت الجوجوبا على تغذية الجلد وترطيب الشفاه والبشرة المتشققة، وهو مناسب جداً للبشرة الدهنية والمختلطة والحساسة كونه لا يتألف من دهون وإنما من الشمع السائل، وبالتالي هو سريع الامتصاص من قبل الجلد، إضافة الى أنه يعالج البثور والأكزيما والندبات.

دلّكي بشرتك به مرة أسبوعياً لمدة 5 دقائق.



زيت دوار الشمش

زيت دوار الشمس للعناية بالبشرة الدهنية

نظراً الى تركيبته الخفيفة، يعدّ زيت دوار الشمس مناسباً جداً للبشرة الدهنية والحساسة، إذ يعمل على ترطيبها والتخفيف من إفراز الزيوت من الغدد الدهنية. إضافة الى أنه يغذي البشرة ويعالج آثار البثور.

دلكي بشرتك به مرة كل ثلاثة أيام.



زيت اللوز

زيت اللوز لتفتيح البشرة

يحتوي هذا الزيت على حمض الأوليك الذي يغذي البشرة ويرطبها، وهو يعد من أفضل الزيوت لترطيب البشرة التي تعاني جفافاً شديداً، كما أنه يعمل على تفتيحها وتوحيد لونها والتخلص من الزيوت الزائدة فيها.

دلكي بشرتك به بحركات دائرية لمدة ساعة، وذلك مرة أسبوعياً.



زيت الخروع

زيت الخروع لترطيب البشرة

هذا الزيت مناسب جداً للبشرة الجافة، إذ يعمل على ترطيبها وحمايتها من التشققات، كما بإمكانك أن تصنعي منه مقشراً فعالاً للبشرة من خلال خلط ملعقة منه مع ملعقة من الملح وتدليك البشرة به بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.



زيت الروزماري

زيت الروزماري

يلائم هذا الزيت البشرة الدهنية والحساسة والمعرضة للبثور، نظراً الى غناه بمضادات البكتيريا المسببة للحبوب، لذلك لا تترددي في تدليك بشرتك به مرتين أسبوعياً.

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زيت جوز الهند

زيت جوز الهند البشرة

يرطب زيت جوز الهند البشرة بأنواعها كافة، حتى الدهنية منها من دون التسبب في ظهورها بمظهر دهني غير محبب، كما يمكن استعماله كواق شمسي وكعلاج لحروق البشرة. دلكي بشرتك بزيت جوز الهند لمدة 5 دقائق أسبوعياً.

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زيت اللافندر

يشتمل زيت اللافندر على مضادات طبيعية للبكتيريا والفطريات المسببة للفطريات والأكزيما والبثور. ولتتمتعي بفوائده هذه، دلكي بشرتك به يومياً لمدة ثلاث دقائق من دون تشطيفها.



زيت الزيتون

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي تدخل في تركيبة كريمات ترطيب البشرة، وذلك نظراً الى أنه يشتمل على نسبة كبيرة من المعادن والأحماض الدهنية. لكي بشرتك به ثلاث مرات أسبوعياً واحصلي على بشرة ناعمة كالحرير.

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