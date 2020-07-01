كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:43 مساءً - يتميز الثوم بخصائص متعددة ومفيدة جدًّا للشعر، جعلت منه علاجًا طبيعيًّا يمتلك قدرة كبيرة على التخلص من مشاكل الشعر المتعددة.

وفي ما يلي أهم فوائد الثوم للشعر وكيفية استخدامه:

فوائد الثوم للشعر

يساهم الثوم في تعزيز نمو الشعر بسرعة، والوقاية من تساقط الشعر الذي يعدّ مشكلة منتشرة جدًّا بين النساء.

يعمل الثوم على تقوية جذور الشعر وتحسين نسيج وملمس الشعر.

يشتمل الثوم على مركب الأليسين، الذي يساهم في زيادة مرور الهيموغلوبين نحو فروة الرأس، ما يقلل من تساقط الشعر ويعزز من كثافته ونموه.

يحتوي الثوم على نسبة كبيرة من النحاس، الذي يعمل على زيادة سُمْك الشعر وتقوية الشعيرات الصغيرة.

يشمل الثوم أيضًا نسبة كبيرة من الحديد الذي يسمح بوصول كمية أكبر من الدم الى فروة الرأس، ما يعزز من صحة الشعر ويعمل على تطويله وتعزيز صحته ومظهره.

يقضي الثوم على قشرة الرأس والتخلص من الحكة الناتجة من البكتيريا والفطريات التي تصاب بها فروة الرأس.

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خلطة الثوم لـ تطويل الشعر

خلطة الثوم الفعالة

أمزجي نصف فنجان من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، وأضيفي إليهما ستة حصوص من الثوم المهروس. من ثم، طبقي المزيج على شعركِ واتركيه لمدة 45 دقيقة. بعدها، إغسلي شعركِ جيدًا بالشامبو واشطفيه بالماء الفاتر.

وصفة الثوم لتعزيز كثافة الشعر

الثوم للشعر

إغلي في وعاء على النار بعضًا من الثوم مع كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، من ثم أزيلي الخليط عن النار وضعيه جانبًا الى أن يبرد. بعدها، دلكي به جيدًا جذور شعركِ لبضع دقائق، واتركيه على شعركِ مدة نصف ساعة. فهذه الخلطة تعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة رأسِك، ما يساهم في تكثيف الشعر وتسريع نموّه بشكل أسرع، إضافة الى أنها تساعد في معالجة تقصف الشعر وجفافه.

خلطة الثوم للقضاء على قشرة الرأس

أخلطي جيدًا ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور مع حص من الثوم المهروس. من ثم طبقي الخليط على شعركِ من جذوره وحتى أطرافه، مع تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعِك. اتركي الخليط على شعركِ لمدة 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي شعركِ بالشامبو واشطفيه بالماء الفاتر. علمًا بأنّ هذه الخلطة لن تقضي على قشرة الرأس فقط، بل أيضًا، ستغذي الشعر وتقوّيه وتعالج الحكة التي تصيب فروة الرأس.

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