الامارات | آتية من سوريا.. إيطاليا تضبط 14 طنا من أقراص "أمفيتامين" قيمتها مليار دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن آتية من سوريا.. إيطاليا تضبط 14 طنا من أقراص "أمفيتامين" قيمتها مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الإيطالية اليوم إنها ضبطت نحو 14 طنا من أقراص "أمفيتامين" تصل قيمتها إلى حوالي مليار يورو (مليار دولار) آتية من سوريا، فيما وصفتها بأنها أكبر عملية من نوعها في العالم.

وذكر المحققون أنهم احتجزوا ثلاث سفن حاويات رست في ميناء ساليرنو بجنوب إيطاليا، وعثروا على 84 مليون قرص من عقار كبتاجون داخل آلات واسطوانات ورقية كبيرة مخصصة للاستخدام الصناعي.

وقال اللفتنانت كولونيل جيوردانو ناتالي لرويترز "من المحتمل أن عصابات كامورا المحلية متورطة في هذا العمل". واستخدم كبتاجون في الستينيات لعلاج النوم القهري والاكتئاب. وكبتاجون هو واحد من عدة أسماء تجارية لهيدروكلوريد الفنثيلين، وهو مركب دوائي ينتمي إلى عائلة من الأمفيتامينات التي يمكن أن تمنع الخوف وتقلل التعب.

واستخدام كبتاجون شائع في الشرق الأوسط، وينتشر على نطاق واسع في المناطق التي مزقتها الحروب مثل سوريا، حيث أدى الصراع إلى زيادة الطلب وخلق فرص للمنتجين.

وأشار بيان الشرطة "نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية"

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