خصائص عطر امواج الأزرق لنفحات مميزة وجذابة

ان خصائص عطر امواج الازرق هي من الامور التي ستعرفك عليها لتتمكني من تزيين اطلالتك لنفحات عطرية جذابة ومميزة تلفت انظار كل من حولك.



خصائص عطر امواج الازرق:

تم اطلاق عطر Interlude Woman من أمواج عام 2012وهو عطر زهري ليمنحك الراحة والمتعة عند تطبيقه.

مقمة هذا العطر تجمع بين البرغموت والزنجبيل والزهرة المخملية اما قلب العطر فيجمع بين البخور وخلاصة الورد وزهر البرتقال والياسمين، في حين ان قاعدة العطر تجمع بين الفانيلا وخشب الصندل والعود وطحالبب البلوط والجلود والتونكا والمسك.

سعر هذا العطر يصل الى 1000 درهم لعبوة الـ100 ملل في حين ان هذا العطر متوفر ايضاً بعبوة 50 ملل.

عطور اخرى من مجموعة امواج:

عطر Blossom: هو من العطور المميزة بنفحات الورود التي يمكنك ان تختاريها لتمنحك نفحات منعشة وجذابة تتلاءم مع يومياتك. مقدمة هذا العطر تجمع بين زهور الكرز والبرغموت ورقيب الشمس والايلينغ، قلب العطر يجمع بين الباتشولي وشراب الكرز اما القاعدة فتجمع بين العنبر والفانيلا والجلود والتونكا.

عطر Bracken: تم اصدار هذا العطر بنفحات العود عام 2015. يجمع في مقدمته بين البنفسج والثمار البرية والنرجس وقلب العطر يأتي بنفحات من الزنبق والبابونج وروائح الجلود الناعمة اما قاعدة العطر فتجمع بين الباتشولي والباتولا والعود.

إذاً هذه هي خصائص عطر امواج الازرق وننصحك بان تلجأي الى اختيار عطرك وفق نصائح بسيطة.

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