الأحذية الطبية تقتحم عالم الموضة

القاهرة – لايف ستايل
اقتحمت الأحذية الطبية عالم الموضة في الوقت الحالي، بعدما ظلت من المحظورات لسنوات طويلة، وهو ما ظهر جلياً خلال عروض الأزياء العالمية التي عُقدت أخيراً. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية سونيا غراو أن الأحذية الطبية المريحة لا تتناسب مع كل الأشخاص، مشيرة إلى أنها تغازل في المقام الأول الرياضيين والأشخاص الذين يتمتعون بحس عال وذوق رفيع، لأنها تمنحهم إطلالة متفردة وغير مألوفة تكسر قوالب التنسيق الجامدة. أما الأشخاص غير الرياضيين فيفضل أن يبتعدوا عن هذه الأحذية، لأنها تمنحهم إطلالة مترهلة وغير متناسقة على الإطلاق. وبشكل عام، أكدت غراو على ضرورة عدم تنسيق هذه الأحذية الطبية مع ملابس العمل
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