تعرفي على على افضل القصات للشعر القصير

هل الشعر القصير يناسب الوجه الطويل، هو من الاسئلة التي تطرحينها على نفسك لتتمكني من الحصول على اطلالة انيقة وجذابة وتلفتي الانظار.

ان اختيار قصة الشعر المناسبة لشكل وجهك، هو ما تبحثين عنه، وإذا كنت من صاحبات الوجه الطويل، اخترنا ان نعرفك على افضل القصات للشعر القصير.



قصة الكاريه المدرجة:

هل الشعر القصير يناسب الوجه الطويل

من اجمل قصات الشعر يمكنك ان تختاري قصة الشعر الكاريه المدرجة.

هذه القصة ستمنحك لمسة حيوية وجذابة.

يمكنك ان تعتمدي معها تسريحة الشعر المموج التي تلفت الانظار.

قصة شعر القصير جداً:

هل الشعر القصير يناسب الوجه الطويل

ان كنت من صاحبات الاطلالة الجريئة، اخترنا لك قصة الشعر القصير جداً.

تتميز هذه القصة مع التدرجات اضافة الى الغرة الجانبية.

قصة الشعر الكاريه مع الغرة الامامية:

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هل الشعر القصير يناسب الوجه الطويل

ان كنت من محبات قصة الغرة الامامية، يمكنك ان تختاري هذه القصة الروعة.

تتميز هذه القصة الكاريه باطرافها المتساوية مع الغرة الامامية التي تساعدك على الموازنة في طول الوجه.

قصة الكاريه البوب:

هل الشعر القصير يناسب الوجه الطويل

من القصات المميزة لصاحبات الوجه الطويل يمكنك ان تختاري قصة الشعر الكاريه البوب.

هذه القصة تمنحك اطلالة عصرية وانيقة.

هذه هي اجمل قصات الشعر القصيرة المناسبة لصاحبات الوجه الطويل، واكتشفي ايضاً طريقة قص الشعر مدرج قصير.

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