للوقاية من كورونا.. 4 فئات من الأطفال لا يجب عليهم الذهاب إلى الحضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إعادة فتح الحضانات، اليوم الأربعاء، وحددت عدد أيام العمل، موضحة خلال بيان لها، الاشتراطات الواجب توافرها، وتتلخص في التالي:

- تخفيض عدد الأطفال إلى 50٪ من السعة الاستيعابية حفاظا على التباعد الاجتماعي.

- وجود شخص مدرب ومؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- تجنب دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة.

- تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بُعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.

- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات.

- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).

- الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، لـ"الخليج 365"، أن هناك فئة في الأطفال هم أكثر خطورة عند الخروج من المنزل والذهاب للحضانة، وهم:

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1- الأطفال أصحاب العيوب الخلقية بالقلب.

2- الأطفال مرضى الفشل الكلوي.

3- المصابون بمرض السكري.

4- المولودون بمرض ضعف المناعة الوراثي.

وقدم "الحداد"، مجموعة من النصائح الضرورية للأطفال الذين يذهبون إلى الحضانات بداية من اليوم، وجاءت كالتالي:

- ينصح باختيار حضانات ذات كثافة منخفضة.

- من الضروري أن تكون الفصول جيدة التهوية.

- لا بد من وجود تباعد اجتماعي بين الأطفال في الفصول.

- الحرص على ارتداء جميع العاملين في الحضانة الكمامات.

- يجب على الأمهات تغذية أطفالها تغذية سليمة وجيدة.

- تناول الأطفال ملعقة عسل نحل بالليمون يوميا على الريق.

- الحرص على الإكثار من الخضروات والفواكه.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- الإكثار من عصائر الفواكه الطازجة.