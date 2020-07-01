الأبيض يكسو الموضة النسائية في الصيف.. إليك تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يكسو اللون الأبيض الموضة النسائية في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تعكس الصفاء والنقاء.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن اللون الأبيض يمتاز بطابع جذاب ينطق بالأناقة والفخامة من ناحية ويعبر عن البهجة والإقبال على الحياة من ناحية أخرى.

وأضاف روزه أن الأبيض يكسو هذا الموسم الفساتين الانسيابية، التي تزدان بالكرانيش والدانتيل، مشيرا إلى أنه يتم تنسيقها مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال تساير روح العصر.

وتتألق التنورة أيضا، خاصة التنورة الماكسي، باللون الأبيض، بينما يتم تنسيقها مع قطع فوقية ذات ألوان صارخة كالألوان النيون لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

كما يتحلى السروال الضيق باللون الأبيض، ويتم تنسيقه مع قطعة فوقية تكتسي باللون الكريمي للحصول على إطلالة هادئة، أو قطعة فوقية ذات لون مشرق كالأصفر للحصول على إطلالة صيفية مشرقة ومبهجة.

ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية إنكا مولر فينكلمان إلى أنه يمكن تنسيق درجات الأبيض المختلفة مع بعضها البعض مثل الأبيض الناصع والأبيض الكريمي والأوف وايت للحصول على إطلالة تنطق بالأناقة والفخامة من ناحية ولإطالة القامة من ناحية أخرى.

لون البشرة

وأشارت فينكلمان إلى ضرورة اختيار القطعة الفوقية ذات اللون الأبيض تبعا للون البشرة، موضحة أن البشرة الفاتحة تغازلها درجة الأبيض الناصع، أما البشرة الداكنة فتداعبها درجة الأوف وايت أو درجة الشمبانيا.

كما أكدت فينكلمان على أهمية وضع مكياج ذي ألوان نابضة بالحياة عند ارتداء قطعة فوقية تكتسي باللون الأبيض، كي لا تبدو البشرة شاحبة.