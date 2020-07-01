لايف ستايل

فيديو.. ميس حمدان تستعطف مدرب الجيم بسبب التمارين القاسية: الفنان إنسان

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لايف ستايل

تنشر الفنانة ميس حمدان دوما صورا وفيديوهات لها وهي في الصالات تؤدي التمرينات.

وغالبا ما تغلب ميس رغبتها في أداء تمرينات رياضية قاسية داخل الجيم، ورغم انتشار ، ظهرت ميس حمدان تمارس .

حيث نشرت مقاطع مصورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تستعطف مدربها كي لا يطلب منها ممارسة تمارين صعبة.

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ميس حمدان

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وقالت مي لمدربها: "الفنان إنسان" في إشارة منها لصعوبة التمريات الرياضية.

وكانت ميس مرتدية بنطلون رياضي من اللون الأسود وعليه توب رياضي أيضا ستوميك أظهر بطنها بينما تلعب نط الحبل والضغط على الكرسي.

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