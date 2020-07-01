لايف ستايل

تنشر الفنانة ميس حمدان دوما صورا وفيديوهات لها وهي في الصالات الرياضية تؤدي التمرينات. وغالبا ما تغلب ميس رغبتها في أداء تمرينات رياضية قاسية داخل الجيم، ورغم انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت ميس حمدان تمارس الرياضة. حيث نشرت مقاطع مصورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تستعطف مدربها كي لا يطلب منها ممارسة تمارين صعبة. Advertisements View this post on Instagram ميس حمدان A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Jun 30, 2020 at 4:19pm PDT وقالت مي لمدربها: "الفنان إنسان" في إشارة منها لصعوبة التمريات الرياضية. وكانت ميس مرتدية بنطلون رياضي من اللون الأسود وعليه توب رياضي أيضا ستوميك أظهر بطنها بينما تلعب نط الحبل والضغط على الكرسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ميس حمدان تستعطف مدرب الجيم بسبب التمارين القاسية: الفنان إنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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