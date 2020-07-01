الامارات | الإعلامي أحمد اليماحي يتعرض لوعكة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي أحمد اليماحي يتعرض لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، لإجراء عملية جراحية. وتفاعل العديد من الإعلاميين مع الخبر، عبر مواقع التواص الاجتماعي، متمنين لليماحي الشفاء العاجل. ومنهم الكاتب والإعلامي محمد يوسف الذي نشر تغريدة قال فيها: "ندعو ان يمن الله على أخينا العزيز احمد اليماحي بالصحة والسلامة".

وغرد مدير مركز أخبار قنوات أبوظبي الإعلامي إبراهيم الأحمد: "نسأل الله ان يمن بالشفاء على الأخ والزميل المبدع أحمد اليماحي، أحمد أحد الإعلاميين الذين فرضوا انفسهم بثقافته وحضوره وإلقاءه وسرعة بديهته..صوته حاضر في كل بيت وفي كل مناسبة، وهو أحد الكوادر التي نعتز ونفخر بها في أبوظبي للإعلام، ومركز أخبار قنوات أبوظبي تحديدا". وكتب الإعلامي والفنان سعود الكعبي: "دعواتنا القلبية بالشفاء العاجل للأخ والصديق والزميل الإعلامي المبدع أحمد اليماحي. اللهم اشفه وعافه واحفظه بعينك التي لاتنام". كذلك طالب الفنان الدكتور حبيب غلوم متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لليماحي.

وغردت عضو المجلس الوطني الاتحادي مريم ماجد بن ثنية قائلة: "ورد إلي خبر إصابة الإعلامي القدير أحمد اليماحي بوعكة صحية، وندعو الله بأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يعود علينا بإطلالته المتميزة على شاشاتنا قريبا وهو بأتم صحة وعافية".

واستطاع اليماحي أن يحقق شعبية كبيرة من خلال عمله كمذيع ومقدم برامج في تلفزيون أبوظبي، من خلال أسلوبه المميز في التقديم وصوته الرخيم، وحققت برامجه نجاحا واسعا مثل "عونك" و"الحزم" و" العالم في مواجهة كورونا"

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