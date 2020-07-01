يسرا اللوزي تنشر صورة لها من المنزل: أخرة القعدة مع العيال

ماما

تمكث الفنانة يسرا اللوزي في بيتها في حظر إجباري ليس بسبب انتشار فيروس كورونا وحسب وإنما لأنها وضعت مؤخرا طفلتها الثانية نادية.

وليسرا اللوزي طفلة أخرى هي الكبيرة دليلة، ويبدو أن جلوسها معهما في المنزل جعلها "ست بيت" بعيدا عن الأضواء.

Advertisements

فقد ظهرت يسرا اللوزي في أحدث صورة نشرتها دون مكياج تماما مع وجود ألوان على وجهها وخاصة وجنتها.

وكتبت يسرا اللوزي في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "وآدي أخرة القعدة في البيت مع العيال".

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها الذين مزحوا معها في التعليقات، "خلاص دول بيربوكي"، و"أهم حاجة الأسرة وبعدين إبقي شوفي الفن".