فيديو.. حفيدة عادل إمام تقلده في "مدرسة المشاغبين" على "تيك توك"

علاقات و مجتمع
يعتبر الفنان عادل إمام واحدا من مشاهير التطبيق الشهير "تيك توك" من حيث مقاطع الأصوات التي يقلدها الجميع ويحاكيها في مقاطع مصورة.
ولكن في هذه المرة كانت الطفلة "هالة" حفيدة الزعيم هي من تقلده ونشرت الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع "تيك توك".
واختارت هالة تقليد جدها في مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين، "بتقولي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي".
@loulibouli
##adelemam ##عادل_امام ##مدرسة_المشاغبين ##fyp ##foryou ##RushBrushChallenge ##تحدي_تايد ##makemefamous ##tiktok ##foryoupage ##fypシ♬ الصوت الأصلي - adel_emam_official
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهور الزعيم عبر تطبيق "تيك توك".
يذكر أن هالة بدأت تظهر مؤخرا على السوشيال ميديا ونالت شهرة بسبب جدها الفنان عادل إمام.
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