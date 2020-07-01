السعيد: المرأة المصرية تقدمت الصفوف في 30 يونيو للحفاظ على وطنها

علاقات و مجتمع

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المراة المصرية حققت مكاسب كثيرة جدًا بعد ثورة 30 يونيو.

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وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن المرأة المصرية كانت متقدمة الصفوف، تدافع عن أسرتها وتدافع عن وطنها، وتدافع عن هويتها "مبنقدش نستحمل إن حد يأثر على هويتنا أو يطمس هويتنا أو يأثر على كل قيم ومبادئ المصريين اللي بيحبوا يحافظوا عليها".

وأشارت السعيد إلى أن المرأة المصرية كانت تتقدم صفوف المظاهرات في ثورة 30 يونيو للدفاع عن نفسها وأسرتها وبلدها مشيدة بما وصلت إليه المرأة بعد ثورة 30 يونيو وتولت المناصب الوزارية بنسبة 30% من الحكومة وتتقلد مناصب هامة جدًا في قلب الحكومة.