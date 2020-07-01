بعد مسلسل "ليه لأ".. "الزوجة الأكبر سنا".. قصص زواج ناجحة رغم العادات والتقاليد

علاقات و مجتمع

تؤدي الفنانة دور سيدة تبلغ من العمر 45 عاما، وقعت في غرام شاب يبلغ من العمر 35 عاما، ورغم الحب الذي جمعهما والظروف المواتية لإكمال علاقة ناجحة بشكل كبير لأن الظروف تسمح بذلك، كما أن الإمكانيات متشابهة إلا أنهما يتعرضهان ضمن أحداث مسلسل "ليه لأ"، لسيل من الانتقادات بسبب أنها تكبر حبيبها بـ10 سنوات كاملة.

وعارض أهل الحبيبين الزواج لدرجة تجرح مشاعر الأنثى، ولكن على الرغم من ذلك يمتلئ الواقع بقصص حب وزواج بطلتها سيدة تكبر زوجها بسنوات كثيرة.

13 عاما فرق السن وفي النهاية توفي الزوج

تزوجت سامية محمد، من أحمد إبراهيم هي تبلغ من العمر 36 عاما، بينما هو في الـ23 من عمره، قصة حب كبيرة عاشها الثنائي في رحلة عمل خارج البلاد، استمرت عدة أشهر قبل أن يقرر أحمد الزواج من سامية.

عند تلك النقطة بدأت الخلافات بين الأهل، تروي سامية لـ"هن"، "اخواتي رفضوا تماما، وكمان والدته واخواته عارضوا ان يكون في بينا أي حاجة"، ولم يقف الأمر عند رفض الأهل الزواج بل كانت حربا لمنعها من الأساس.

تقول سامية، "أخدوا منه شقته اللي المفروض يتجوز فيها، وعربيته، وشغله الخاص بقينا مش معانا ولا جنيه"، وهنا جاء دور سامية التي وقفت إلى جانب حبيبها، فكانت سيارتها تحت تصرفه، وسكنا سويا في شقة تمتلكها، وأقرضته الأموال كي يبدأ عملا من جديد.

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تزوجا، رغم معارضة الأهل، "اخواتي لما شافوني مصممة وافقوا لكن أهله فضلوا مقاطعينا سنين طويلة"، سنة وأخرى رزق الزوجان بابنهما، وكبر أحمد في عمله الخاص، "بدأ يعوضني عن كل حاجة".

اشترى لها سيارة وشقة جديدة، أصبحت هي وابنه كل الحياة، ورويدا بارك الأهل الزواج، وتعرفا إلى سامية وابنها، ولكن للقدر كانت الكلمة العليا، "رغم كل اللي حصل ده، والتخوفات من اني أكبر منه، هو مات بعد 10 سنين زواج، دي ارادة ربنا، وأنا عايشة مع ابننا عشان دي سنة الحياة ومحدش يقدر يقف في وش الأقدار".

جيهان تزوجت حبيبها الذي تكبره بـ3 سنوات

كان هو في دفعة المدرسة التي تصغرها بعام واحد، تعرفت جيهان خالد إلى هشام أحمد منذ المرحلة الإعدادية نما الحب في قلبيهما وهما لا يعلمان فروق السن وضرورة أن يكبر الذكر أنثاه، سنة تلو الأخرى اكتشفت جيهان أنها تكبره بـ 3 سنوات وليس عاما واحدا، رغم ذلك رفض هشام تخليه عنها.

تقول جيهان في تصريحات لـ"هن"، "في البداية رفضت والدته معرفش ليه دايما الأم اللي بيبقى عندها مشكلة، بس هو صمم، فضلنا 6 شهور وهو بيقنعها بيا وانه عادي لو انا اكبر منه".

وبعد ذلك تزوج الثنائي، تقول جيهان، "طالما متوافقين ماديا وتعليميا واجتماعيا ليه لا"، وتعيش جيهان مع هشام قصة حب عمرها 20 عاما، ولديها منه طفلين، "حياتنا حلوة ومش حاسبن باي فرق".

5 سنوات فرق وآية تنجب الأطفال

"دي عندها 33 سنة مش هتلحق تخلفلك"، حجة والدة كمال الدين أحمد، لترفض زواجه من آية محمود والتي كانت تبلغ من العمر 33 عاما حينها، وهو في الـ28 من عمره، ولكن إصرار الشاب على الزواج من حبيبته وزميلة مكتبه جعل الوالدة توافق على الزيجة.

وخلال 3 سنوات زواج فقط، أنجبت آية طفلين، وهو رغبتها هي وزوجها ألا ينجبا أكثر من ذلك، تقول آية في تصريح لـ"هن"، "العمر ده مش اختلاف جوهري بين اي اتنين، الحب والتفاهم والتسامح هي اللي بتبني بيت، قده ولا صغر ولا أكبر طول ما هو بيراعي ربنا وبيحبني وبحبه لازم الجواز ينجح".