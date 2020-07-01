صور وفيديو.. فتاة غزة ليست الأولى.. عربيات يقمن حفلات طلاق وخلع

علاقات و مجتمع

بعد أن كان غمة وكرب، أصبحت حفلات الطلاق تنتشر بين الفتيات في العالم العربي، آخرهن هي فداء أول فتاة غزاوية تنشر صور لها من حفل طلاقها، ولكنها ليست الأولى عربيا، فقد سبقت المصرية والسعودية.

أوليفيا في مصر تحتفل بطلاقها

احتفلت الطبيبة أوليفيا حنا، بطلاقها بالحفل والزغاريد، وذلك بعدما كسبت كل القضايا التي رفعتها على زوجها السابق، معتبرة تلك المناسبة تستحق الاحتفال.

واستقبلها أصدقاؤها بالفرح والزغاريد التي ملأت المكان، وقالت أوليفيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم": "الاستقبال بالزغاريد مش طبيعي والناس كلها هنأتني على الطلاق".

وأكملت: "أنا فعلا أشعر بالسعادة لأني اتحرمت أفرح وأكون عروسة، ويوم فرحي تحول لحزن وبكاء، ولبست فستان فرح بسيط".

حفل طلاق في السعودية

نشرت أميرة الناصر، الفتاة السعودية في يناير الماضي مقطع فيديو لها عبر "تويتر"، وهي مرتدية فستان زفاف من اللون الأبيض احتفالا بطلاقها.

ورغم أنها كانت حفلة إلا أن التأثر والحزن كان واضحا على أميرة، ما زاد من انتشار الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة في السعودية.

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بالأصفر شيرين غازي تحتفل بالطلاق في مصر

احتفلت شيرين غازي بطلاقها مرتدية ملابس صفراء مبهجة، مع تورتة وبالونات، ونشرت صور هذا الاحتفال بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب في شهر فبراير، وكتبت عبر "فيسبوك"، "إنتو احتفلتوا بالفلانتين وأنا هحتفل بطلاقي".

وظهرت مع تورتة مكتوب عليها "طلاق مبارك"، وكتبت في تعليقها على الصور، "شافني في عزاء بابا يوم 8/4، اتجوزني يوم 9/29، وطلقنى يوم عيد ميلاده، 1/11، احتفلت بالطلاق يوم الفالنتاين 11/4".

أول فتاة من غزة تقيم حفلة طلاق

ومن مصر والسعودية إلى غزة احتفلت السيدة العشرينية فداء بحفل طلاقها ونشرت صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار ضجة كبيرة، خاصة وأن الاحتفال كان كبيرا ومتنوعا، به حلوى وطعام وتورتة.

ورفعت فداء شعارات تدل على تحررها أخيرا من زواجها.