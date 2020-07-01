مايوهات وفساتين مكشوفة.. كيف ظهرت رانيا يوسف بعد حجر كورونا؟ (صور)

لايف ستايل

أكثر من ثلاثة أشهر قضاها أغلب أفراد الشعب بمختلف طوائفه داخل منازله بالحجر، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي سيطر على شعوب أغلب بلدان العالم.

وبالتزامن مع قرارات البلاد لتخفيف إجراءات الحظر، قررت العديد من الفنانات التوجه لشواطئ البحار، لقضاء عطلاتهن الصيفية.

وجاء أبرزهن الفنانة رانيا يوسف، التي خفطت الأنظار على مدار الأيام الأخيرة، بإطلالاتها الجريئة يوميا على الشاطئ.

مايوهات وبكيني وكاش مايو، مع قبعات الرأس ونظارات النظر، كانت أبرز إطلالاتها.

وبالأمس، خطفت "رانيا" الأنظار، بفستان فلوري، باللون الأحمر، قصير للغاية، وله فتحة صدر واسعة، مع قبعة سوداء، معلقة: "أتمنى لكم الاستمتاع بالصيف".

صورة الفستان لم تكن الأولى، فشاركت رانيا قبلها صورة ارتدت فيها "كاش مايوه" بنقشة التايجر، أظهر المايوه من أسفل مع قبعة من الخوص باللون الهافان، ونظارة شمسية.

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كما أنها تألقت من قبلها بفستان "كاش مايوه" بدون أكمام، يتميز بأنه متوسط الطول يكشف عن الوشم بساقها، فضلا عن أنه أزرق اللون ومزين بنقوش متعددة الألوان.

وظهرت "رانيا" بدون كمامة، مرتدية "قبعة" ونظارة شمسية.

وكانت الفنانة أثارت الجدل في للمرة الأولى، بعدما نشرت صورة جريئة بالبكيني، مع الكاش مايوه، وهي تستلقى على الرمال، لما وضعها في عدة انتقادات.

ورانيا يوسف، تشارك في بطولة مسلسل "الحرامي" بطولة بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.