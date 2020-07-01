فيديو.. بعد 15 عاما من الانفصال.. الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة وأسرته الجديدة

علاقات و مجتمع

انفصلت الفنانة أصالة عن زوجها السابق أيمن الذهبي في عام 2005، بعد إنجاب شام الذهبي عام 1992، وخالد 1998، وتزوجت أصالة من بعده طارق العريان والذي ظلت متزوجة منه فترة طويلة، وانفصلت عنه مؤخرا في العام الماضي.

ومع الانفصال عادت من جديد التساؤلات حول رجوع أصالة وأيمن الذهبي أبو أولادها الأول، فنشر الذهبي مقطع فيديو عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، ليوضح حقيقة الأمر.

وبدأ كلامه بأغنية "على طريقة ما أحلى الرجوع إليه"، بدأ الناس يتحدثون عن علاقته بأصالة ولكنه نفى أن تكون عادت الحياة إليهما مرة أخرى، مؤكدا أنه متزوج ولديه أسرة، على الرغم من أنه ظل 12 عاما دون زواج بعد أصالة.

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وروى أيمن ذكرياته مع الطلاق، قائلا إنه ظل سنتين من عمره في حزن على الطلاق، مؤكدا أنه كان قرارها هي الانفصال، وزواجها التالي كان قرارها والذي جاء بسرعة كبيرة، بينما عاش هو في اكتئاب، "كنت في لا شعور".

واعترف الذهبي بالفضل في أسرته وأهله للخروج من المحنة التي خلفتها انفصال أصالة، وقال عن العودة، "شام ولودي أغلى شيء عندنا بيربطنا ببعض، وبشكرها على تربيتها لولادي، ما في شك أنها أم حنونة كتير".

واستكمل حديثه مؤكدا أن هناك كثيرا من الذكريات التي تجمعه بأصالة، "حلوة كتير، مرحلة بحياتنا كلها تعب وشقاء ونجاح، وربنا وفقنا، وكرمال الشيء اللي بينها والأولاد، لا يمكن ما أكون مديون ليها".

وتحدث عن علاقتهما الحالية، "لا يمكن أن تتنسى الذكريات في كل شيء ومكان لا يمكن تتنسى العشرة والمحبة، ومستحيل هتطلب مني حاجة ومش هعملها".

واختتم حديثه قائلا إن زواجه من سها كان بالصدفة، وعندما أتت ابنته الصغيرة "أنجيلا"، كان بالصدفة، "منورة علينا بيتنا وحياتنا، وبتحب شام، وشام ولودي بيحبوا أنجيلا كتير حتى أصالة بتحبها، وشفتها آخر مرة في عيادة شام، كانت في منتهى الذوق مع ابنتي".