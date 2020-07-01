أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بطريقة مُستوحاة مِن أسلوب مايا دياب

تعشق الفنانة مايا دياب الموضة بما فيها الصيحات المتطرفة والغريبة، ولهذا فإننا كثيراً ما نراها تعتمد إطلالات مبتكرة ولافتة، وتنسق مع هذه الإطلالات إكسسوارات مبتكرة تضفي من خلالها لمسات عصرية، وبشكل خاص فإن مايا تولي اهتماما خاصا بالأحذية، واليوم جمعنا لك بالصور أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بطريقة عصرية مستوحاة من أسلوب مايا دياب.

وغالبا ما نشاهد مايا دياب في إطلالات ذات طابع رسمي ومبتكر تختار معها الأحذية النسائية ذات الكعب العال، لكن في المقابل أيضا كثيرا ما تعتمد مايا تنسيقات كاجوال للمشاوير اليومية وتختار معها أحذية رياضية تنسقها بأساليب عصرية وجريئة.

مثل اللوك الذي نسقته مؤخراً واختارت فيه شورت أسود قصيرا من قماش اللاتكس اللميع ونسقت معه تيشرت قطنية من فيرساتشي Versace وأكملت اللوك بحذاء باللونين الأسود والأبيض.

وأيضا اللوك الذي اعتمدته باللون الأسود وكان عبارة عن سروال مطاطي مع توب من دون أكمام وقميص أبيض وأكملته أيضاً بحذاء رياضي.

والإطلالة التي نسقت بها تنورة قصيرة باللون الزهري مع بليزر رمادي وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وحقيبة يد مبتكرة من شانيل Chanel.

أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بطريقة عصرية مستوحاة من أسلوب مايا دياب اعتمديها لتحصلي على تنسيقات مميزة تجمع بين الأسلوب العملي والأسلوب الشبابي الجريء.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كونفيرس" تكشف عن "رينيو" أول مجموعة من الأحذية الرياضية المستدامة