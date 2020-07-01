"كنت ملبوسة".. سيدة كينية تقتل 4 أطفال من أبنائها

علاقات و مجتمع
في واقعة غريبة من نوعها، ادعت سيدة كينية هي بياتريس كيموثوي، البالغة من العمر 42 عاما أنها ملبوسة من الأرواح الشريرة وقت قيامها بقتل 4 أطفال من أولادها الـ6.
ومثلت أمام المحكمة دون محامٍ واعترفت بارتكابها واقعة قتل أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و8 سنوات، وقالت إنها لم تشعر بشيء حينها.
وتمسكت بياتريس بأنها رقيقة القلب ولا تعرف كيف تقتل إنسانا واتهمت صديقها السابق بأنه قد يكون له علاقة بجريمة القتل، مؤكدة أنها سمعت أصوات الأرواح الشريرة في رأسها بسببه.
وقتلت السيدة الكينية من مدينة نايفاشا، أبناءها خنقا وبالسم داخل غرفة المعيشة، ولم تشعر بأي حزن تجاه الجريمة، بحسب موقع Nairobi News الكيني.
وبعد الجريمة كتبت الأم رسالة تفصيلية لابنها الكبير الذي يدرس في الجامعة، عن جريمتها وطلبت منه أن يعتني بأخيه الأصغر، كما قالت إنها تشعر بالإحباط من الحياة، خاصة مع عدم تمكنها من دفع إيجار المنزل منذ أبريل الماضي.
وقالت "أعرف أنني سأقضي بقية حياتي في السجن وأنا مستعدة لذلك".
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